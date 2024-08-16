أنشيلوتي يغلق الباب.. صاعقة على رأس ديفيز!



أنور إبراهيم (القاهرة)



نزلت تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بغلق الباب أمام عقد صفقات جديدة هذا الصيف، مثل «الصاعقة» على الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز«23عاماً» لاعب بايرن ميونيخ الألماني، الذي كان يمني النفس بإمكانية أن يرحل هذا الصيف إلى ريال مدريد، بعد أن يتوصل الريال إلى اتفاق مع «البايرن» بشأن انتقاله قبل غلق سوق الانتفالات الصيفية بنهاية الشهر الحالي.

وكان ديفيز هدفاً واضحاً لريال مدريد منذ فترة طويلة، ولكن يبدو أن «البلانكوس» لا يتعجل ضمه هذا الموسم، وإنما يأمل في أن يفعل معه مثل ما فعل مع الفرنسي كيليان مبابي، بتركه للعام القادم، من أجل أن يحصل على خدماته «مجاناً» حيث يكون عقده انتهى مع البايرن.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية موالية لـ «الريال» أنباءً ترددت هذا الأسبوع، حول «مسودة اتفاق» تمت بين الريال وديفيز، شبيهة بتلك التي كانت بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وممثلي كيليان مبابي، بقيادة والدته المحامية فايزة العماري.

وأوضحت المصادر نفسها أن «البايرن» لم يكن على معرفة بهذا الأمر، ولكنه لم يفقد الأمل في الاحتفاظ بلاعبه، وقرر شن «هجوم مضاد»، بمحاولة إغراء ديفيز بزيادة راتبه عن العرض الأخير الذي قدمه له من قبل «11مليون يورو»، على أن تكون الزيادة المقررة على أساس أدائه ومستواه خلال الموسم الجديد 2024-2025.

وكان ديفيز رفض عروضاً عديدة من «البايرن»، لتوقيع عقد جديد معه، ولهذا فإنه إذا لم يحصل على عرض أكبر، حيث يتردد أنه يطلب 20 مليون يورو سنوياً شاملة المتغيرات الأخرى، فإنه سيكون من الصعب تجنب انتقاله إلى ريال مدريد الصيف القادم، ولا يزال الموقف مفتوحاً على جميع الاحتمالات.