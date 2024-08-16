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الرياضة

بولندا تريد استضافة أولمبياد 2040 أو 2044

بولندا تريد استضافة أولمبياد 2040 أو 2044
16 أغسطس 2024 16:50

وارسو (أ ف ب)

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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن بلاده ستتقدم بطلب رسمي لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2040 أو 2044.
وقال توسك في مؤتمر صحفي «أهدي هذا القرار إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و12 و15 عاماً، بولندا ستكون رسمياً مرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية».
وتابع «المنظور الواقعي، بالنظر إلى القرارات والالتزامات والإعلانات الأولية للجنة الأولمبية الدولية، هو أنه يمكننا التحدث عن 2040 أو 2044».
يأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان الرئيس البولندي المحافظ أندريه دودا العام الماضي، أنه يعتزم تقديم طلب بلاده لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2036.
لم تستضف بولندا مطلقاً دورة ألعاب أولمبية، وفي عام 2012، شاركت مع أوكرانيا في تنظيم نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم.

بولندا
الأولمبياد
دورة الألعاب الأولمبية
كأس أمم أوروبا
أوكرانيا
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