توتنهام يتعاقد مع أودوبير



لندن (أ ف ب)



توصّل توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق يقضي بانتقال الجناح المهاجم الشاب الفرنسي ويلسون أودوبير إلى صفوفه، قادماً من بيرنلي، بعد موسم واحد معه، وفقاً لما أعلنه نادي شمال لندن.

وقال توتنهام عبر موقعه الرسمي على الإنترنت «يسعدنا الإعلان عن توصلنا إلى اتفاق مع بيرنلي، يقضي بانتقال ويلسون أودوبير بشكل دائم، رهناً بالإجراءات الرسمية».

ووقّع المهاجم البالغ 19 عاماً القادر على اللعب على الجهتين، عقداً مع نادي شمال لندن الذي حلّ خامساً في الدوري المحلي الموسم الماضي، حتى العام 2029، في صفقة لم يُكشف عن قيمتها.

واختار أودوبير الذي تدرّج في باريس سان جيرمان، قبل انتقاله إلى تروا في صيف 2022، القميص الرقم 28 مع فريقه الجديد، وبعد موسم واحد مع تروا، انتقل إلى بيرنلي في بداية الموسم الماضي.

وسجّل لاعب منتخب فرنسا للآمال أربعة أهداف، في 33 مباراة، في جميع المسابقات مع بيرنلي، تحت قيادة المدرب البلجيكي فنسان كومباني مدرب بايرن ميونيخ الألماني الحالي، في موسم شهد هبوط الفريق في نهايته.