تعرف على قرعة «أبطال النخبة»

معتز الشامي (دبي)



أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، والتي جرت في كوالالمبور، عن وقوع العين «حامل لقب» دوري أبطال آسيا، ومتصدر التصنيف الأول، في مواجهة الهلال والأهلي السعوديين، والسد والريان القطريين، في العين، بينما يلتقي خارج ملعبه كلاً من باختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي، والنصر السعودي، والغرافة القطري.

فيما أوقعت القرعة ممثلنا الثاني في البطولة، نادي الوصل حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، في مواجهة الفرق نفسها، بحيث يستضيف «الإمبراطور» على استاد زعبيل أندية السد والريان القطريين، والهلال والأهلي السعوديين، بينما يلعب خارجياً أمام النصر السعودي، والغرافة القطري، والشرطة العراقي، وباختاكور الأوزبكي.

ووفق نظام البطولة، يتم تقسيم فرق البطولة، بواقع 12 فريقاً للشرق ومثلها للغرب، وتقام البطولة بنظام الدوري لكل منطقة، بحيث يلعب النادي 8 مباريات إجمالاً في هذا الدور، خلال من 16 سبتمبر 2024 إلى 19 فبراير 2025، بواقع 4 مباريات على ملعبه، و4 مباريات خارج ملعبه، على أن تكون تلك المباريات الثماني مع فرق مختلفة.

ما يعني أن الفريق الذي يواجه 4 فرق بملعبه، ويلاقي 4 فرق خارج ملعبه، شريطة ألا يلتقي فريقان من نفس الدولة في هذا الدور، ويتأهل إلى دور ال16 الفرق الثمانية الأعلى حصداً للنقاط بين الشرق والغرب، بحيث تلعب الفرق المتأهلة دور الـ16 بمباراة ذهاب وإياب في منتصف مارس من العام المقبل، لتتأهل إلى ربع النهائي، والذي يقام بنظام «البطولة المجمعة» تستضيفها السعودية من 25 أبريل إلى 4 مايو 2025، على أن يتم دمج فرق الشرق والغرب بداية من هذا الدور، الذي يقام من مباراة واحدة لكل دور بنظام خروج المغلوب، كما يكون النهائي من مباراة واحدة أيضاً.