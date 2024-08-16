«5 نجوم» ينتظرون التوهج في «الكالشيو»



ميلانو (أ ف ب)



ينطلق الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2024-2025 السبت، حيث يستهل الإنتر حملة الدفاع عن لقبه بحلوله ضيفاً على جنوى، ونلقي الضوء على خمسة وجوه جديدة انضمت إلى الدوري هذا الموسم.

-ألفارو موراتا (ميلان)

تم التعاقد معه بدلاً من الفرنسي أوليفييه جيرو، بعد انتقال الأخير إلى لوس أنجلوس أف سي الأميركي، ويعود موراتا إلى إيطاليا من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما تُوج بطلاً لأوروبا مع منتخب «لا روخا»، حيث حمل في صفوفه شارة القيادة.

تنتظر موراتا مهمة صعبة لأن جيرو كان يؤدي بشكل رائع في المباريات الكبيرة، وأسهم بشكل فعّال في إحراز ميلان لقب الدوري الإيطالي عام 2022، ويبدأ «الروسونيري» حقبة جديدة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.

وقّع موراتا مع ميلان، بعدما فشل بطل أوروبا سبع مرات في الحصول على خدمات المهاجم الهولندي الدولي جوشوا زيركزي الذي فضّل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، واعتبر ميلان أن قيمة الانتقال الذي بلغ 13 مليون يورو صفقة جيدة لمهاجم يملك خبرة عالية المستوى.

رافايل فاران (كومو)

يعتبر قلب الدفاع فاران، بطل العالم مع فرنسا عام 2018، من أكثر الصفقات الملفتة للنظر في صيف كومو المزدحم في سوق الانتقالات، بعد صعوده إلى مصاف أندية الدرجة الأولى. انضم فاران إلى كومو بعقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لموسم آخر، بعدما غادر مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الماضي، لينضم إلى فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس الطموح قبل أول موسم له في الدوري الإيطالي منذ 21 عاماً.

يُعتبر التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بمثابة ضربة معلم لكومو، كونه يتمتع بخبرة كبيرة على أعلى مستوى، مع ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، الذي توّج أيضاً في صفوفه بطلاً للعالم أربع مرات، خلال السنوات العشر التي قضاها معه في سانتياغو برنابيو.

مهدي طارمي (الإنتر)

لم يكتفِ الإنتر بوجود هداف الدوري الإيطالي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى جانب المهاجم الفرنسي الدولي ماركوس تورام، بل أراد تعزيز جبهته الهجومية، من خلال التعاقد مع الإيراني مهدي طارمي، وذلك بعد أن شعر الفريق بالضعف الهجومي، لدى إصابة الثنائي مارتينيز وتورام الموسم الماضي.

يصل طارمي من بورتو البرتغالي، حيث سجل معدلاً مقداره هدفاً في كل مباراة، على مدى أربعة مواسم، وفاز بلقب الدوري البرتغالي قبل عامين، وثلاثة كؤوس برتغالية.

ويعمل اللاعب البالغ 32 عاماً على تعزيز الفريق الذي توّج بسهولة بطلاً للدوري المحلي الموسم الماضي وسيكون لديه أيضاً البولندي بيوتر زيلينسكي خياراً جديداً في خط الوسط.

دوجلاس لويز (يوفنتوس)

هو أغلى صفقة في الدوري الإيطالي هذا الصيف حتى الآن بقيمة 53.5 مليون دولار. ويعتبر انضمام لويز حالة غير عادية لنادٍ إيطالي يدفع هذا المبلغ المرتفع للاعب تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقّع اللاعب البالغ 26 عاماً مع عملاق تورينو، بعد خمس سنوات ناجحة في صفوف أستون فيلا، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، منذ أن توّج باللقب القاري الأهم 1982-1983، عندما كانت البطولة بمسمى كأس أبطال الأندية الأوروبية.

سجل لويز 10 أهداف الموسم الماضي، وانضم إلى يوفنتوس الذي يقوم بإعادة تشكيل فريقه بقيادة مدربه الجديد ثياجو موتا.

أرتيم دوفبيك (روما)

مع عودة روميلو لوكاكو إلى حالة من عدم اليقين مع تشيلسي، قام فريق المدرب دانييلي دي روسي بالتعاقد مع هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي، في سعيه إلى بعض الاستقرار في المستوى محلياً، بعد العروض الرائعة في القارة على مدى السنوات الأخيرة.

أنهى روما، الفائز بمسابقة كونفرنس ليج عام 2022، والذي وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في العام التالي، بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا العام الماضي، وفشل بالتالي في التأهل إلى هذه المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2018.

وسجل المهاجم الأوكراني دوفبيك 24 هدفاً في 36 مباراة مع جيرونا الموسم الماضي وبصفقة بلغت 41.5 مليون دولار، يعد هو وزميله الوافد الجديد الأرجنتيني ماتيس سولي الأملين الجديدين لروما في الموسم المقبل.

