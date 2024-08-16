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الرياضة

«السيتي» يفتقد جهود بوب 4 أشهر

«السيتي» يفتقد جهود بوب 4 أشهر
16 أغسطس 2024 17:18

 
لندن (أ ف ب)

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يفتقد مانشستر سيتي الإنجليزي، لخدمات جناحه الدولي النرويجي الشاب أوسكار بوب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، بسبب إصابة في ساقه، وفقاً لما أعلن مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا.
وقدّم اللاعب البالغ 21 عاماً مستوى عالياً خلال الفترة الإعدادية قبل بداية الموسم، وكان أساسياً نهاية الأسبوع الماضي في مباراة درع المجتمع التي حسمها فريقه على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 7-6 «1-1 في الوقت الأصلي»، قبل التعرّض للإصابة خلال حصة تدريبية.
وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي الأحد «أعتقد أنه سيخضع لعملية جراحية اليوم»، مضيفاً «ننتظر عودته في أسرع وقت ممكن، خلال ثلاثة أو أربعة أشهر».
وشارك الجناح الأيمن في 26 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات، بما يتناسب مع نظام المداورة الذي اعتمده مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة السابق.
ونظراً لأدائه مؤخراً، كان يأمل في أن يحظى بوقت لعب أكثر مع بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الأخيرة.
وعلّق جوارديولا «نحن حزينون لأجله، لكن ليس لأنه قدّم أداءً رائعاً في فترة الإعداد للموسم الجديد، هذا لا علاقة له بالأمر».
والتزم المدرب الإسباني البالغ 53 عاماً الصمت بشأن سوق الانتقالات، رافضاً القول، إن كان السيتي مهتماً بإبرام صفقات جديدة، كما أكد أن لاعب الوسط كالفين فيليبس الذي لعب الموسم الماضي مع وستهام على سبيل الإعارة، سينضم أيضاً بالإعارة إلى إيبسويتش تاون الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز.

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مانشستر يونايتد
بيب جوارديولا
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