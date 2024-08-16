55 مليون درهم جائزة بطل «أدنوك للمحترفين»



معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت مصادر عن حصول بطل «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الجديد الذي ينطلق بالجولة الأولى 23 و24 أغسطس الجاري، على 55 مليون درهم، بعد نجاح رابطة المحترفين، في زيادة المداخيل من التسويق والرعاية، وهو ما يجعل لقب «دورينا» يتخطى قيمة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، وتبلغ جائزة البطل 44 مليون درهم «12 مليون دولار».

ويشارك العين بطل دوري أبطال آسيا مع الوصل بطل «دوري أدنوك للمحترفين» في النسخة الأولى، والجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يشارك شباب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا 2، وتبلغ جائزة البطل 4 ملايين دولار.