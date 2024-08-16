جوارديولا عينه على «موهبة شابة»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدي الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، اهتماماً كبيراً بلاعب إنجليزي شاب يُدعى ديفين موباما «19عاماً» تدرج في فرق الناشئين والشباب بنادي وستهام يونايتد، إلى أن لعب في الفريق الأول، ولكن «الهامرز» أنهى تعاقده معه، ليصبح «وكيلاً حراً»، من حقه اللعب مجاناً لأي فريق، ويأمل كشافو «السيتي» في الحصول على خدمات هذه الموهبة الإنجليزية الشابة.

ويُعتبر موباما أحد نجوم منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، ومن المواهب الصاعدة بسرعة الصاروخ، وإذا كان لم يتوصل إلى اتفاق مع وستهام لتمديد عقده، فإنه استفاد على أي حال من المدة الطويلة التي عاشها في النادي اللندني، ورحيله يعني نهاية علاقة طويلة مع وستهام، حيث تألق منذ أن كان لاعباً في فرق الشباب.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية، أن «البلومون» جاهز من الآن للحصول على توقيع النجم الشاب، على أن تتم إعارته في يناير القادم أو الصيف المقبل، من أجل اكتساب الخبرة وتطوير الأداء في بيئة تنافسية.

وقالت المصادر نفسها إن السيتي ينظر إلى موباما على أنه «موهبة إنجليزية مهمة»، ويمكنه مع بعض النصائح المخلصة، والحصول على فرص مناسبة للعب، أن يصبح لاعباً رئيسياً في «الاتحاد ستاديوم» مستقبلاً.

ولم يشارك موباما مع وستهام إلا في 18 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع آخر، ولم يكن هذا كافياً لاستمراره مع «الهامرز»، ولم يضمن له مستقبله داخل هذا النادي اللندني، رغم أنه في فريق وستهام تحت 18 سنة، سجل 40 هدفاً في 57 مباراة، كما أثبت جدارته وشخصيته مع فريق وستهام تحت 21 سنة، عندما سجل 18 هدفاً في 34 مباراة.

ولأن مانشستر سيتي استغنى عن خدمات المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد، فقد أصبح هناك مكاناً احتياطياً شاغراً في الهجوم، ومن الممكن تجهيز موباما لشغله بحكم، لكونه مهاجماً ورصيده هدافاً في فئات الناشئين والشباب، يؤكد أنه يملك الموهبة والحس التهديفي العالي والطاقة والفاعلية التي تساعده على النجاح في أعلى مستوى احترافي. غير أن الأمر يحتاج أولاً إلى فترة تأقلم على متطلبات والتزامات اللعب لنادٍ كبير مثل السيتي، وإذا ما نجح موباما في اقتناص الفرصة المقدمة إليه من جوارديولا، فإنه سيصبح أحد أفضل مهاجمي جيله.