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الرياضة

خورفكان.. طموحات جديدة مع إيسايلا

خورفكان.. طموحات جديدة مع إيسايلا
16 أغسطس 2024 21:00

فيصل النقبي (خورفكان)

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يظهر خورفكان بطموحات جديدة هذا الموسم، مع تولي الإدارة الجديدة للنادي، برئاسة الدكتور عمار النقبي، بعد أن نافس على الهبوط، خلال الموسم الماضي، حيث قامت الإدارة الجديدة بانتدابات جديدة، بلغت 12 صفقة، منها 3 أجانب جدد، و4 مقيمين، و5 لاعبين مواطنين، مع تولي المدرب الروماني دانييل إيسايلا المهمة الفنية، وهدف الفريق هو احتلال مركز مناسب في منتصف جدول الترتيب، مع المنافسة على كأس رئيس الدولة، أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وتبقى مركز وحيد لم تحسمه الإدارة إلى الآن، وهو المهاجم، تكتمل به قائمة الأجانب الخمسة.
وأكد الروماني دانييل إيسايلا عزم فريقه على تقديم موسم يليق بطموحات الإدارة وجماهير النادي، والتي تحضر بكثافة لتشجيعه.
وأضاف أن لحظة حصد ثمار المعسكر الخارجي ومرحلة الإعداد تبدأ منذ ضربة البداية الأولى للفريق هذا الموسم، وكله ثقة بأن اللاعبين استوعبوا فكره الفني، وباتوا أكثر جاهزية بدنياً وذهنياً لانطلاق المنافسات.
وقال إن لقاء الشارقة صعب، بسبب قيمة الشارقة الفنية الكبيرة، لكنه واثق بأن الفريق سيقدم مباراة جيدة، ويبرهن من خلالها على استحقاقه للفوز في أول المشوار.
 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الشارقة
دانييل إيسايلا
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