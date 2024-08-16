البطولة العربية لمحترفي المواي تاي في ضيافة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق السبت النسخة الأولى للبطولة العربية لمحترفي المواي تاي «ليلة القتال»، التي تقام في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، بتنظيم الاتحاد العربي للمواي تاي.

وأعلن الاتحاد العربي، بالتعاون مع اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عن الجاهزية التنظيمية للحدث الأول من نوعه، بعد اكتمال وصول الوفود العربية المشاركة في البطولة، والانتهاء من اجتماعات اللجنة التحكيمية والفنية والمدربين، كما اكتملت عمليات الفحص الطبي والميزان للمشاركين في الحدث الاستثنائي الذي يقام ضمن مساعي الاتحاد العربي لتطوير اللعبة ومواصلة الخطط والمسابقات الرامية لتطوير اللاعبين، ورفع مستوى الجاهزية، والمساهمة في صناعة محترفين وأبطال قادرين على تمثيل بلدانهم في المحافل والبطولات العالمية بأفضل صورة.

وتشهد البطولة 15 نزالاً مرتقباً، وسط مشاركة 28 مقاتلاً من نخبة المحترفين العرب يمثلون 14 دولة، من بينها الإمارات، مصر، الكويت، البحرين، الأردن، المغرب، العراق، تونس، الجزائر، ليبيا، سوريا، فلسطين، اليمن، لبنان.

في المقابل عقد الاتحاد العربي، مؤتمراً صحفياً حضره علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وموسى جبر مساعد الأمين العام للاتحاد العربي، بجانب نخبة من محترفي العرب، يتقدمهم لاعب منتخبنا محمد مرضي، بطل العالم ثلاث مرات تحت 67 كجم «كلاس بي» وفضية العالم للمواي تاي في اليونان، بجانب الجزائري إلياس واري، والمغربي حمزة رشيد صاحب برونزية العالم، والعراقي سجاد بشير.

وجرت قرعة منافسات نصف نهائي فئة الويلتر ويت التي تشهد تنافساً رباعياً على لقب حزام العرب، في فئة الأقل من المتوسط، ضمن وزن تحت 67 كجم، في واحدة من أقوى نزالات ليلة القتال المرتقبة، وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين نجم منتخبنا محمد مرضي أمام المغربي حمزة رشيد، فيما يلاقي الجزائري إلياس واري، بطل العراق سجاد بشير، ويتأهل أبطال المواجهتين للنزال الختامي في القمة العربية لمحترفي المواي تاي.

ويتضمن برنامج البطولة التي تحتضن منافساتها التحفة المعمارية الجديدة سبيس 42 في شاطئ الراحة بأبوظبي، فتح الأبواب أمام الجماهير من الساعة الرابعة عصراً، والحضور مجاناً للجميع، كما تنطلق أولى النزالات في الساعة الخامسة مساءً بمواجهات البطاقة التمهيدية التي تتضمن 8 نزالات مهمة، فيما تبدأ نزالات البطاقة الرئيسية في الساعة الثامنة مساءً، فيما يسدل الستار على ليلة القتال العربية في الساعة 11 مساءً.

وتشهد البطاقة التمهيدية نزالات مهمة لأبطال الإمارات، حيث يلتقي أحمد الشمار، مع الليبي محمد الخراز، فيما يواجه في قمة نزالات البطاقة التمهيدية لاعب منتخبنا رافي رمزي نظيره التونسي صهيب سكيك، في حين يلاقي لاعبنا إبراهيم بلال، العراقي بهمن محمد في نزالات البطاقة الرئيسية.



ورحب علي خوري بالوفود العربية ونخبة المحترفين المشاركين في البطولة، وقال «نثمن بفخر كبير الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة نهضة وتفوق المواي تاي العربي، وبفضل دعم سموه ارتقت اللعبة والمنتخبات العربية إلى أعلى المراتب العالمية، كما نشيد بجهود وتوجيهات عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، واهتمامه الكبير لمواصلة خطط التطوير الطموحة والداعمة لتحقيق نجاحات جديدة للعبة».

وأضاف: «نفخر بالتطورات الكبيرة التي تحققها رياضة المواي تاي على صعيد الوطن العربي، والإنجازات الرائعة للأبطال العرب في المحافل القارية والعالمية، وهي دلالة مهمة على المكانة المرموقة للعبة والتقدم الذي تعاصره في المرحلة الراهنة».

وقال: «سعداء بتجمع أبطال وشباب العرب في الإمارات وعاصمتها أبوظبي التي ترحب بالجميع، كما يسرنا التعاون والمشاركة مع الأخوة في الاتحاد العربي للمواي تاي، في تنظيم وإطلاق بطولة جديدة للمحترفين العرب في المواي تاي، على غرار كبرى البطولات العالمية، لما لها من دور كبير في صناعة وتأهيل أبطال ومحترفين قادرين على مضاعفة الإنجازات، وصناعة أمجاد جديدة للمواي تاي العربي».

من جانبه، توجه موسى جبر مساعد الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي، بالشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعبا، تثميناً لدورها الرائد في استضافة ودعم مسيرة الاتحاد العربي للمواي تاي وإطلاق البطولة الجديدة للمحترفين العرب، التي تمثل فرصة ومحطة استثنائية في مسيرة رياضيي المواي تاي العرب، مثمناً دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لرياضة المواي تاي العربية التي وصلت إلى محطات نجاح غير مسبوقة، مشيداً بمشاركة نخبة المحترفين العرب في البطولة الجديدة، في موقع رائع، وتحت إشراف تنظيمي متكامل، مؤكداً أن الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي، يواصل خططه وبرامجه لرفد المنتخبات العربية بالنجوم والمواهب الواعدة والأبطال القادرة على التمثيل المشرف في البطولات العالمية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي توجه اللاعبين والوفود المشاركة بالشكر والتقدير للاتحاد العربي للمواي تاي، واتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج على جهودهم في تنظيم مثل هذا الحدث الاستثنائي.



قمة الحماس

قال محمد مرضي نجم منتخبنا الوطني: «مستعد للحدث ومتحمس جداً للمشاركة في بطولة تشهد مشاركة نخبة المحترفين العرب، ونتطلع إلى تمثيل الإمارات خير تمثيل في أول بطولة للمحترفين العرب».



عرض قوي

قال المغربي حمزة رشيد: نطمح لتقديم عرض قوي بنزالات نصف نهائي الويلتر ويت، والتأهل إلى المواجهة الختامية بطموح الفوز باللقب، معرباً عن استعداده الفني وجاهزيته الفنية للبطولة».



جاهزية فنية

أعرب العراقي سجاد بشير عن فخره بالمشاركة ببطولة المحترفين العرب للمواي تاي وجاهزيته الفنية، متمنياً أن يحالفه التوفيق والنجاح في منافسات البطولة».

وأعلن الجزائري الياس واري عن جاهزيته لنزالات البطولة، وطموحاته الكبيرة لتقديم أفضل المستويات والأداء، معرباً عن فخره بالمشاركة في بطولة تجمع نخبة شباب العرب.