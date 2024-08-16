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الرياضة

أرتيتا يعترف بصعوبة انتزاع «البريميرليج» من «السيتي»

أرتيتا يعترف بصعوبة انتزاع «البريميرليج» من «السيتي»
16 أغسطس 2024 20:30


لندن (أ ف ب)

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أقر المدرب الإسباني لأرسنال، ميكيل أرتيتا، بصعوبة انتزاع لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم من مانشستر سيتي، معتبراً أن فريقه بحاجة كي يكون قريباً من «المثالية»، من أجل إزاحة «البلومون» عن القمة.
ورغم أنه لم يسبق لأرسنال أن حصد في مشواره في الدوري الإنجليزي غلة أكثر من تلك التي حصدها الموسم الماضي بجمعه 89 نقطة، إلا أنه خسر سباق اللقب مع «السيتي» الذي دخل التاريخ، كأول فريق يتوج بطلاً لمرة رابعة توالياً.
وأنهى أرسنال الموسم في الوصافة بفارق نقطتين عن «السيتي» الذي حسم اللقب في المرحلة الختامية بفوزه على وستهام، ما جعل فوز فريق أرتيتا على إيفرتون من دون فائدة، ليستمر بذلك بحث «المدفعجية» عن لقبهم الأول في الدوري منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينجر.
وعشية المباراة الأولى لأرسنال في الموسم الجديد من الدوري «السبت» على أرضه ضد ولفرهامبتون، سُئل أرتيتا عما سيتطلبه الأمر للفوز باللقب بعد نيل الوصافة خلف السيتي في الموسمين الماضيين، فأجاب أن على فريقه الوصول لآفاق جديدة من أجل إزاحة فريق مواطنه بيب جوارديولا عن القمة.
ورأى أن تحقيق اللقب يتطلب «تحطيم المزيد من هذه الأرقام القياسية مرة أخرى، كسب المزيد من النقاط بالتأكيد»، مضيفاً «لن يكون ذلك (89 نقطة) كافياً» مع المستوى الذي نتنافس به وازدياد الصعوبة كل موسم، يتعين علينا أن نتحسن مرة أخرى».
وتابع «لا أعرف ما هي المثالية، لكن يجب أن تكون قريبة جداً من الأرقام التي رأيناها في الأعوام الأخيرة».
وكان أرتيتا سعيداً بشكل خاص باستجابة لاعبيه وتصميمهم على اللحاق بالسيتي، كاشفاً «لقد عقدنا اجتماعاً مع جميع لاعبي النادي، وكان اللاعبون يقولون لي سنكون أفضل، سنفعل ذلك، نريد المزيد، إنهم من يقودون هذا الطموح».
وقد يسجل المدافع الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري، القادم هذا الصيف من بولونيا، بدايته مع الفريق اللندني ضد ولفرهامبتون، لكن سيحرم أرتيتا من خدمات المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو؛ بسبب إصابة في الركبة. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
أرسنال
أرتيتا
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