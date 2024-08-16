«كأس أبوظبي الإسلامي».. ضربة بداية الموسم الجديد

معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق مسابقات الموسم الجديد 2024-2025، بتدشين جولة الذهاب لتمهيدي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، اليوم وغداً، بمشاركة 12 فريقاً للمرحلة التمهيدية للبطولة المرتقبة، التي اكتسبت أهمية كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت هدفها لأندية المحترفين.

وتعد بداية الموسم مختلفة بتلك البطولة، لأنها بمثابة «التمهيد» للأندية، قبل خوض غمار «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي ينطلق بالجولة الأولى 23 و24 أغسطس الجاري.

وتنطلق المباريات اليوم، وتجمع العروبة «الوافد الجديد»، في ظهوره الرسمي الأول في الموسم الجديد، أمام النصر بقيادة علي مبخوت الهداف التاريخي لـ«دورينا»، فيما يلتقي بني ياس مع دبا الحصن الوافد الجديد الثاني، وخورفكان مع الشارقة في «ديربي» من نوع خاص.

وفي مواجهات الغد، يلتقي كلباء مع العين بطل دوري أبطال آسيا، والجزيرة مع البطائح، وتختتم الجولة بمواجهة شباب الأهلي وعجمان.

ويشهد الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، مشاركة 12 فريقاً، بنظام خروج المغلوب، «مباراتين ذهاباً وإياباً»، في الطريق إلى ربع النهائي، لينضم المتأهلون إلى الوصل بطل الموسم الماضي لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، والوحدة بطل النسخة الأخيرة لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وهما الفريقان الصاعدان مباشرة إلى دور الثمانية، وفق نظام البطولة.

ويستقبل بني ياس على ملعبه، دبا الحصن، الذي صعد إلى «المحترفين» بعد حلوله وصيفاً لدوري الدرجة الأولى، خلال الموسم الماضي، في لقاء يتطلع من خلاله كل فريق لاستعراض أوراقه، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية.

ويدرك «السماوي» أن الضغط الأكبر سيكون عليه للاستفادة من عامل اللعب على أرضه، ومحاولة تحقيق الفوز من أجل قطع خطوة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي، مع سعي البرتغالي باولو بيدرو، المدرب الجديد لترك انطباع إيجابي في أول ظهور رسمي له مع الفريق، فيما يدرك منافسه دبا الحصن، أن العودة بأي نتيجة إيجابية من خارج الديار، سيكون لها مفعول مهم، خصوصاً على الجانب المعنوي، قبل بداية مشوار «دوري أدنوك للمحترفين» الأسبوع المقبل.

من جانبه، يسجل العروبة، الذي تُوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، حضوره أيضاً، بعد الصعود إلى «المحترفين»، عندما يستضيف النصر الساعي لمواصلة التطور الإيجابي الذي ظهر عليه الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر.

وسيكون ختام مواجهات اليوم، بلقاء خورفكان والشارقة، على استاد محمد بن صقر القاسمي، وهو اللقاء الذي يترقبه الجميع للحكم على مستوى الفريقين مع بداية مرحلة المباريات الرسمية للموسم.

ويتطلع كل منهما لمسح الصورة التي قدماها في الموسم الماضي، إذ عانى «النسور» من شبح الهروب من الهبوط في المراحل الأخيرة من الموسم، قبل أن ينجح بالنجاة من هذه المعضلة، فيما خرج «الملك» خالي الوفاض من الألقاب، وسط تساؤلات حول قدرة الفريق مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، بعدما خرج من سباق المنافسة على لقب الدوري مبكراً أيضاً، ليكون هذا الموسم فرصة للتصحيح، وبداية العمل من جديد.

وتحمل النسخة الحالية الرقم 17 لكأس الرابطة، منذ أول نسخة موسم 2008- 2009، والتي تعد إحدى مسابقات رابطة المحترفين للموسم الحالي 2024- 2025، والتي تشمل «دوري أدنوك للمحترفين»، و«دوري المحترفين تحت 23»، و«كأس السوبر».

وتتزين المسابقة بمسمى كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» للموسم الثالث على التوالي، عطفاً على الشراكة التي تربط المصرف مع «رابطة المحترفين»، والتي جرى الكشف عنها في يوليو 2022، لتحمل البطولة المسمى الحالي لثلاثة مواسم على التوالي.

وتمثل رعاية مصرف أبوظبي الإسلامي للكأس العلاقة المتميزة مع رابطة المحترفين، في إطار شراكة استراتيجية ممتدة منذ سنوات، من أجل خدمة الإمارات وأبناء الوطن، والاستثمار في مواهبهم من أجل الإبداع والتفوق.



706 مباريات

أقيمت إجمالاً 706 مباريات في «كأس الرابطة» على مدار المواسم الـ16 الماضية، شهدت الفوز في 525 مباراة، والتعادل في 181 مباراة، وتجاوزت أعداد أهداف المسابقة حاجز 2000 هدف، لتصل إلى 2114 هدفاً بنهاية الموسم الماضي.



«الفرسان».. الأول بـ «5 نجوم»

يتصدر شباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر فوزاً بألقاب البطولة برصيد 5 مرات، مقابل 3 مرات للوحدة حامل لقب النسخة الأخيرة في الموسم الماضي 2023- 2024، والتي شهدت إعلان اعتزال الأسطورة إسماعيل مطر، أيقونة الجماهير الوحداوية، ورمز فريق «العنابي»، خلال العشرين عاماً الأخيرة بالملاعب، فيما تشمل قائمة المتوجين أندية العين والنصر والجزيرة وعجمان والشارقة.

وسيكون الصراع ساخناً ومشتعلاً للفوز باللقب الـ17 بين 6 فرق على أقل تقدير، مع وجود هامش من الفرص ربما لفريق جديد لم يسبق له التتويج بالبطولة، خاصة الوصل «الغائب الحاضر»، وحامل لقب الثنائية الموسم الماضي، والذي ما زال يضع البطولة نصيب عينيه، ويبحث عن التتويج بها.



ذهاب الدور الأول

اليوم:

بني ياس - دبا الحصن: 18:05

العروبة - النصر: 18:05

خورفكان - الشارقة: 20:45

غداً:

الجزيرة - البطائح: 18:05

كلباء - العين: 18:05

شباب الأهلي - عجمان: 20:45