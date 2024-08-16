كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع النخبة في دونكستر

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار دونكستر في المملكة المتحدة اليوم، قمة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطتها السابعة، ضمن أجندة سباقات الكأس الغالية بنسختها رقم 31، وتقام سلسلة السباقات بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

وتشهد المحطة البريطانية لقاء الأقوياء ونخبة الأبطال، وتؤكد القمة الإنجليزية مشاركة نخبة المهور والمهرات الواعدة في عالم مستقبل سباقات الخيل العربية وأبطال المستقبل، والتي تمثل أفضل مرابط الخيل العربية التي تلتقي في تحدي الأقوياء في قمة ختام الديربي العربي الإنجليزي على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم قائمة الخيول المشاركة في سباق الكأس الغالية مجموعة مميزة بمحطته البريطانية من بينهم: «الزوير» ملك وإنتاج الشقب ريسنج، بإشراف المدرب جون دو ميول، وبقيادة الفارس أوليفييه دونديني، بجانب «إكسترا تايم» للمالك جاي نيفينس، وبإشراف المدرب ديفيد مورسون، وتحت قيادة الفارس تاج أوشي، «لوسيل» ملك الشقب ريسنج، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة أورتيز مندزابل، «ملفت» ملك وإنتاج محمد بن فهد العطية تحت إشراف المدرب فرانسو روهو، وقيادة الفارس لوكاس ديلوزير، المهرة «أميرة الزمان»، للنجيفي ريسنج بإشراف جيمس أوين وقيادة ماركو جياني.

من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول:«فخورون بمواصلة الكأس الغالية لرحلتها الأوروبية وسط نجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة، لما تحظى به من مكانة كبيرة وسمعة عالمية مرموقة، وتمثل محطة بريطانيا قمة سباقات الأجندة السنوية للحدث الاستثنائي الذي يؤكد مكانة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الإنجليزي للخيول العربية».

وأضاف: «في كل محطة، وفي كل مرحلة من مراحل تطور الكأس الغالية، لا بد من تقديم الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتوجيهاته المستمرة التي تقود أجندة سباقاتنا لأعلى مراتب النجاح العالمية»، وقال: «إن مشاركة نخبة الخيل للتنافس على لقب سباق المحطة الإنجليزية التي تمثل قمة سباقات الكأس الغالية، تشكل امتداداً مهماً لعوامل ومعطيات النجاحات بكافة الجولات، ما يقودنا حتماً لترجمة خططنا، وتجسيد رسالة ورؤية الكأس الغالية»، مبيناً أن الوجود في ختام الديربي العربي الإنجليزي، ضمن المحطة البريطانية يمثل تأكيداً جديداً ودليلاً قاطعاً على مكانة الإمارات الاستراتيجية في خارطة سباقات الخيول العالمية، ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي».