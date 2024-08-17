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الرياضة

«البايرن» يعزف «لحن الرباعية» في «الحفل الأول» مع كومباني

«البايرن» يعزف «لحن الرباعية» في «الحفل الأول» مع كومباني
17 أغسطس 2024 08:46

برلين (د ب أ)

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تأهل بايرن ميونيخ إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه إس إس في أولم 4 - صفر، ضمن منافسات الدور الأول.
وتقدم الفريق البافاري عن طريق توماس مولر في الدقيقة 12، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعد دقيقتين.
وفي الدقيقة 79 سجل كينجسلي كومان الهدف الثالث لبايرن ميونيخ، فيما اختتم هاري كين رباعية البايرن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
ونجح البايرن، الذي لم يتوج بأي لقب الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2012، في تحقيق أول فوز رسمي له تحت قيادة مدربه البلجيكي الجديد فينسنت كومباني الذي تولى المهمة خلفاً لتوماس توخيل.
وينطلق مشوار بايرن ميونخ في بطولة الدوري 25 من الشهر الجاري بمواجهة مضيفه فولفسبورج ضمن الجولة الأولى. 

بايرن ميونيخ
كأس ألمانيا
توماس مولر
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فينسنت كومباني
توماس توخيل
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