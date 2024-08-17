«البدلاء» ينقذون سان جيرمان!

باريس (أ ف ب)



بدأ باريس سان جيرمان «حامل اللقب» مرحلة ما بعد كيليان مبابي الراحل إلى ريال مدريد الإسباني، بفوز كبير متأخر على مضيفه لوهافر 4-1، في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولا تعكس النتيجة النهائية مجريات اللقاء، إذ انتظر فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي حتى الدقائق الخمس الأخيرة، ليحسم النقاط الثلاث، بتسجيله ثلاثة أهداف عبر البدلاء عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وراندال كولو مواني.

وبدأ إنريكي اللقاء باشراك اليافع إبراهيم مباي «16 عاماً» أساسيا في الخط الأمامي، بجانب البرتغالي جونسالو راموس، والإسباني ماركو أسنسيو، فيما بدأ الوافد الجديد الإكوادوري ويليان باتشو أساسياً في الدفاع.

في المقابل، جلس ديمبلي وباركولا على مقاعد البدلاء، في تشكيلة قادها المغربي أشرف حكيمي، المتوج مع بلاده بالبرونزية الأولمبية، وبمشاركة الشاب الآخر يورام زاج «18 عاماً» في الدفاع.

وبدأ سان جيرمان مواجهته مع الفريق الذي لم يتغلب على نادي العاصمة منذ 30 أكتوبر 1999 «3-1 في الدوري»، بأفضل طريقة إذ افتتح التسجيل، بعد أقل من ثلاث دقائق فقط، إثر هجمة مرتدة بدأها من منطقته، ووصلت الكرة إلى حكيمي الذي حولها لراموس عند مشارف منطقة الجزاء، أوصلها إلى الكوري الجنوبي كانج-إن لي الذي سددها بيسراه في الشباك «3».

وتعرض سان جيرمان لضربة بإصابة راموس الذي اضطر إلى ترك مكانه في الدقيقة 20 لكولو مواني الذي كان قريباً من تسجيل الهدف الثاني للضيوف، لكن العارضة تدخلت لصد رأسيته، بعد عرضية من القائد حكيمي «23».

وبعد هدف ملغى للوهافر بداعي التسلل وفرصتين لأسنسيو ومباي تصدى لهما الحارس أرتور ديسماس، انتهى الشوط الأول بتقدم نادي العاصمة بالهدف المبكر الذي سجله لي.

لكن لوهافر أطلق المواجهة من نقطة الصفر، في مستهل الشوط الثاني، عندما انبرى كريستوفر أوبيري لركلة حرة، وأوصل الكرة إلى جوتييه لوريس الذي تابعها بيسراه في شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، مستفيداً من سوء التغطية الدفاعية لفريق إنريكي «47».

وضغط سان جيرمان في الشوط الثاني لاستعادة تقدمه، وهدد مرمى مضيفه في أكثر من مناسبة، أبرزها للي الذي أطلق كرة قوية، لكن الحظ عانده، بعدما ارتدت من العارضة «61».

وبعد فرص عدة من دون توفيق، جاء الفرج عن طريق البديل ديمبلي الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 85 بكرة رأسية، بعد تمريرة من البديل الآخر البرتغالي جواو نيفيز الذي كان أيضاً خلف هدف البديل الآخر باركولا «86»، قبل أن يختتم كولو مواني الأهداف بركلة جزاء انتزعها بنفسه «90».