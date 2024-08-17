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الرياضة

سلتا فيجو يفك «عقدة الافتتاح» بعد 9 سنوات!

سلتا فيجو يفك «عقدة الافتتاح» بعد 9 سنوات!
17 أغسطس 2024 09:28

 
مدريد (أ ف ب)

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فك سلتا فيجو عقدته مع المباريات الافتتاحية، وحقق فوزه الأول في المرحلة الأولى، من الدوري الإسباني لكرة القدم منذ 2015، وذلك بتغلبه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1.
ولم تكن بداية المضيف سهلة، إذ تخلف منذ الدقيقة 17 بهدف سجله كيكي جارسيا، ثم انتظر حتى الشوط الثاني، ليدرك التعادل عبر «البديل» السويدي فيليوت سويدبورج «66»، قبل أن يخطف ابن الـ37 عاما ياجو أسباس الفوز في الدقيقة 84، بعد تمريرة من سويدبورج.
وبذلك، حقق سلتا فيجو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر، فوزه الافتتاحي الأول، منذ تغلبه على ليفانتي 2-1 في أغسطس 2015، فيما بدأ ألافيس الموسم الجديد بهزيمة، على غرار ما حصل معه في أغسطس الماضي (ضد قاديش)، من دون أن يمنعه ذلك من إنهاء الموسم في مركز عاشر مشجع.

الدوري الإسباني
الليجا
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
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