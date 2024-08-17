«الذراع» يمنع نوري من «أميركا المفتوحة»



لندن (د ب أ)



انسحب كاميرون نوري، المصنف الثاني في بريطانيا، من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بسبب إصابة في الذراع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن نوري أجبر على الغياب عن منافسات أولمبياد باريس، بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء استعداداته لخوض المنافسات، لينسحب من بطولة سينسيناتي.

وكان نوري يأمل في أن يكون جاهزاً لمنافسات البطولة الأخيرة في منافسات «جراند سلام» في العام الجاري في نيو يورك، لينسحب قبل عشرة أيام من انطلاق البطولة.

وقال نوري عبر منصة تبادل الصور «إنستجرام»: «عملت بجد من أجل أن أكون جاهزاً، لكن للأسف لم تتحسن إصابتي في ذراعي مثلما كنت أتمنى».

وأضاف: «لذلك السبب لن أكون قادراً على المنافسة هذا العام في بطولة أميركا، سأنال قسطاً من الراحة، لا يمكنني الانتظار حتى أعود إلى المنافسة مجدداً».

وجاءت تلك الإصابة وقرار الانسحاب، ليضيف مزيداً من خيبات الأمل لنوري في عام 2024، والذي شهد تراجع تصنيفه العالمي إلى المركز رقم 64.