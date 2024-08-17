الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الذراع» يمنع نوري من «أميركا المفتوحة»

«الذراع» يمنع نوري من «أميركا المفتوحة»
17 أغسطس 2024 09:30

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
شفيونتيك تهرب من المعاناة أمام «المراهقة الروسية»
ترامب وهاريس يغازلان الطبقة الوسطى والأقليات


انسحب كاميرون نوري، المصنف الثاني في بريطانيا، من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بسبب إصابة في الذراع.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن نوري أجبر على الغياب عن منافسات أولمبياد باريس، بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء استعداداته لخوض المنافسات، لينسحب من بطولة سينسيناتي.
وكان نوري يأمل في أن يكون جاهزاً لمنافسات البطولة الأخيرة في منافسات «جراند سلام» في العام الجاري في نيو يورك، لينسحب قبل عشرة أيام من انطلاق البطولة.
وقال نوري عبر منصة تبادل الصور «إنستجرام»: «عملت بجد من أجل أن أكون جاهزاً، لكن للأسف لم تتحسن إصابتي في ذراعي مثلما كنت أتمنى».
وأضاف: «لذلك السبب لن أكون قادراً على المنافسة هذا العام في بطولة أميركا، سأنال قسطاً من الراحة، لا يمكنني الانتظار حتى أعود إلى المنافسة مجدداً».
وجاءت تلك الإصابة وقرار الانسحاب، ليضيف مزيداً من خيبات الأمل لنوري في عام 2024، والذي شهد تراجع تصنيفه العالمي إلى المركز رقم 64.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©