ألكاراز يودع سينسيناتي في «مباراة اليومين»!

سينسيناتي (أ ف ب)



انتهى مشوار الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً ووصيف البطل، عند الدور الثاني لدورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في التنس، وذلك بخسارته أمام الفرنسي جايل مونفيس 6-4 و6-7 و4-6.

واستكملت المباراة من الخميس نتيجة الأمطار التي عطلتها في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية حين كان مونفيس متقدماً 3-1.

وحسم الفرنسي البالغ 37 عاماً الشوط الفاصل بسرعة الجمعة، ثم صنع الفارق في بداية المجموعة الثالثة، حين كسر إرسال ألكاراز في الشوط الثالث، ليتقدم 2-1، في طريقه لحسمه 6-4 في 58 دقيقة، والمباراة في ساعتين و27 دقيقة.

ويأتي خروج الإسباني الذي أعفي من الدور الأول، مباشرة، بعد خسارته نهائي مسابقة فردي الرجال في أولمبياد باريس أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي قرر عدم الدفاع عن لقبه في سينسيناتي.

وبعد تحقيقه فوزه الأول في ثالث مواجهة مع الإسباني البالغ 21 عاماً، يلتقي مونفيس في الدور الثالث مع الدنماركي هولجر رونه.

وحجز الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً مقعده في ربع النهائي من دون أن يلعب، وذلك نتيجة انسحاب منافسه الأسترالي جوردان تومسون.

ويلتقي بطل أستراليا المفتوحة في ربع النهائي السادس له في دورات الماسترز لهذا الموسم من أصل 6 مشاركات مع الروسي أندري روبليف السادس، والذي تغلب بدوره الياباني براندون ناكاشيما 7-6 و6-1 في ساعة و21 دقيقة.

ويتواجه اللاعبان للمرة التاسعة والأفضلية للإيطالي بخمسة انتصارات، لكنه خسر المواجهة الأخيرة مع الروسي، وكانت في الدور ربع النهائي لدورة مونتريال لماسترز الألف نقطة بثلاث مجموعات 3-6 و6-1 و2-6.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضاً الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وبطل 2021، وذلك بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 7-5 و7-6.

وفي دورة السيدات الألف نقطة، بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، الدور ربع النهائي، بفوزها السهل على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و6-2.

واحتاجت شفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في دورات الألف لهذا الموسم، إلى ساعة و10 دقائق، لحجز بطاقتها في ربع نهائي هذه الدورة التي وصلت فيها الموسم الماضي إلى نصف النهائي، في أفضل نتيجة لها في خمس مشاركات.

وأكدت البولندية تفوقها على كوستيوك التي خسرت أمام منافستها في بطولة رولان جاروس عام 2021 ونصف نهائي دورة إنديان ويلز الألف نقطة في مارس، محققة فوزها الرابع والخمسين منذ بداية الموسم مقابل 6 هزائم.

وبسبب الأمطار التي هطلت طيلة الفترة الصباحية، دخلت شفيونتيك المواجهة من دون أن تخوض التمارين التي تسبق عادة المباريات، وهي قالت «كان هناك بعض الرياح والأجواء كانت صعبة، حاولت التركيز على الأمور السهلة، لم يكن من السهل الفوز من دون الإحماء، لكني سعيدة لتمكني من خوض اللقاء وتقديم تنس رائع».

وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي التاسع لها في 2024 بالإيطالية جازمين باوليني الخامسة أو الروسية ميرا أندرييفا.