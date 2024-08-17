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الرياضة

«عملاق» النرويج في «مباراة محرجة» مبكراً!

«عملاق» النرويج في «مباراة محرجة» مبكراً!
17 أغسطس 2024 10:30


مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث، مواجهة «محرجة» مبكراً، بعدما شاءت الظروف أن تكون أول مباراة له مع أتلتيكو مدريد ضد فريقه السابق فياريال، وتحديداً في ملعب «لا سيراميكا» الخاص بـ «الغواصة الصفراء» يوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى، من الدوري الإسباني لكرة القدم.
انتقل «العملاق النرويجي» صاحب الـ 195 سم، إلى فريق العاصمة هذا الصيف، ولم يتوقع أن تكون أول مباراة رسمية له ضد فياريال تحديداً أمام الجماهير التي ساندته في الموسم الماضي، إلا أنه أمام مهمة لإثبات الذات مع المدرب دييجو سيميوني، في ظل المنافسة القوية على حجز مقعد في الهجوم، بعد انضمام جوليان ألفاريز أيضاً من مانشستر سيتي الإنجليزي.
ونجح سورلوث «28 عاماً»، في تسجيل 23 هدفاً، ليحل في وصافة قائمة هدافي «الليجا» الموسم الماضي، وسجل في شباك أتلتيكو مدريد تحديداً، وفي نفس الملعب «لا سيراميكا»، وهذه المرة سيكون مطالباً بإحراز الأهداف لكن بالمرمى الآخر!
يذكر أن أتلتيكو مدريد لم يخسر في 5 مباريات بين الفريقين على هذا الملعب، وحقق الفوز مرتين، والتعادل ثلاث مرات، ويدرك جيداً أن عليه الفوز مرة أخرى، من أجل التأكيد أنه قادم هذا الموسم للمنافسة بقوة على اللقب.


 

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
فياريال
سيميوني
مانشستر سيتي
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