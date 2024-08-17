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الرياضة

«زلزال» بطل «الجولة الثانية» لسباق «عهد الاتحاد»

«زلزال» بطل «الجولة الثانية» لسباق «عهد الاتحاد»
17 أغسطس 2024 10:32

 
أبوظبي (الاتحاد)

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نظم نادي العديد للرياضات البحرية، ثاني جولات سباق «عهد الاتحاد» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، بدورته الأولى، بمنطقة الصدر في أبوظبي، بمشاركة 66 قارباً، وأكثر من 200 متسابقاً وسط أجواء تنافسية وحماسية.
وحقق المركز الأول المحمل «زلزال»، لمالكه مروان عبد الله المرزوقي، والنوخذة عبد الله مروان عبد الله، وتبعه «زلزال 1» لمالكه أحمد عبد الله المرزوقي، ونوخذته مايد أحمد عبد الله المرزوقي، و«مودع» لمالكه، ونوخذته عمر عبد الله الحمادي.
وشهد السباق للمرة الأولى، في تاريخ منافسات القوارب الشراعية، إعلان نظام التسعيرة، الذي يأتي انسجاماً مع السعي الدؤوب لإدارة النادي لرفع مستويات المنافسة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رياضة القوارب الشراعية، وترسيخ الوعي بالتراث الإماراتي، والقيم الوطنية الأصيلة.
وسجل نظام التسعيرة مشاركة العديد من الشركات الوطنية، وانتهى بشراء شركة الفتان للخدمات البحرية للقارب زلزال بمبلغ 120 ألف درهم، وشركة رويال فالكون القابضة للقارب زلزال 1 بمبلغ 75 ألف درهم، وشراء نادي العديد للرياضات البحرية للقارب مودع بمبلغ 55 ألف درهم.
وأكد محمد راشد مصبح الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي العديد للرياضات البحرية، أن نجاح الجولة الثانية من سباق «عهد الاتحاد»، يأتي في ضوء الرعاية والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وينسجم مع أهداف النادي وتطلعاته التي تتمحور حول دعم الأنشطة والرياضات التراثية، لتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الشعبي.
ومن جانبه، قال راشد محمد راشد الرميثي، المدير العام لنادي العديد للرياضات البحرية: «يسعدنا نجاح الجولة الثانية من سباق «عهد الاتحاد»، والذي شهد بالإضافة إلى الحضور الكبير على مستوى المشاركين والجمهور، إطلاق «نظام التسعيرة»، في خطوةٍ غير مسبوقة في رياضة القوارب الشراعية التراثية، حيث يسهم هذا النظام بتعزيز مستويات المنافسة بين المتسابقين، لتقديم أفضل ما لديهم، كما أنه يفتح أبواب الرعاية أمام العديد من الشركات والجهات، وذلك في ضوء حرص النادي على الارتقاء بهذه الرياضة التراثية».

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