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الرياضة

تن هاج: «اليونايتد» في «حالة قلق»!

تن هاج: «اليونايتد» في «حالة قلق»!
17 أغسطس 2024 10:42

 
مانشستر (رويترز)

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن الفرص الضائعة تظل مصدر قلق كبيراً، بعد فوز فريقه بصعوبة 1-صفر على فولهام في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشعرت جماهير أولد ترافورد المتفائلة بالقلق معظم فترات المباراة الافتتاحية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مشاهدة فريقهم يكافح من أجل صنع فرص للتسجيل.
وعندما استعاد الفريق توازنه أهدر اللاعبون معظم الفرص، حتى نجح البديل جوشوا زيركزي في تسجيل هدف الفوز في وقت متأخر في مشاركته الأولى.
وقال تن هاج للصحفيين: «أعتقد أن أحد المجالات التي يتعين علينا تحسينها هو كيفية حسم المباريات داخل منطقة الجزاء، رأينا ذلك في المباريات الودية، وفي الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي، خلال خسارة اليونايتد في مباراة درع المجتمع، وصنعنا فرصاً كافية، ولم يكن ينبغي لنا أن ننتظر هدف الفوز المتأخر، يتعين علينا أن نكون أكثر هدوءاً، ونحسم المواجهة مع المنافس، وربما يرجع ذلك إلى بداية الموسم، إذ يتعين على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن، لدينا ما يكفي من اللاعبين الذين يتمتعون بالقدرة على هز الشباك».
وجاء هدف الفوز المتأخر عن طريق المهاجم الهولندي زيركزي الذي غادر مقاعد البدلاء، ليتلقى تمريرة عرضية متأخرة من أليخاندرو جارناتشو حوّلها داخل الشباك.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
فولهام
إيريك تين هاج
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