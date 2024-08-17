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الرياضة

ألكاراز يفقد السيطرة على «الغضب»!

ألكاراز يفقد السيطرة على «الغضب»!
17 أغسطس 2024 11:14

سينسيناتي (أ ف ب)

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ألكاراز يعتذر عن تحطيم المضرب


تملك الغضب من الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً ووصيف البطل، عندما توقفت مسيرته عند الدور الثاني لدورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في التنس، بخسارته أمام الفرنسي جايل مونفيس 6-4 و6-7 و4-6.
وبدا ألكاراز غاضباً جداً، وحطم مضربه في تعبير واضح عن الإحباط الذي يشعر به، قائلاً: «كانت أسوأ مباراة لعبتها في مسيرتي، لا أعرف ما حدث، بصراحة، لم يكن باستطاعتي السيطرة على نفسي، لم يكن بإمكاني أن أكون أفضل من ذلك، كان من المستحيل الفوز، هذا كل ما في الأمر».
ويشكل الخروج المبكر من سينسيناتي أسوأ تحضير لبطل رولان جاروس وويمبلدون من أجل محاولة الفوز ببطولة فلاشينج ميدوز للمرة الثانية في مسيرته، بعد أولى عام 2022، لاسيما أنه لن يخوض أي مباراة على الأرض الصلبة قبل انطلاق رابعة البطولات الأربع الكبرى في 26 أغسطس.
وبعد تحقيقه فوزه الأول في ثالث مواجهة مع الإسباني البالغ 21 عاماً، انتهى مشوار مونفيس عند الدور الثالث بخسارته أمام الدنماركي هولجر رونه بثلاث مجموعات 6-3 و3-6 و4-6.

التنس
سينسيناتي
كارلوس ألكاراز
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