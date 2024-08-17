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الرياضة

عيسى هلال يهنئ مجلس إدارة الشارقة لسباقات الهجن

عيسى هلال يهنئ مجلس إدارة الشارقة لسباقات الهجن
17 أغسطس 2024 11:25

 
الشارقة ( الاتحاد)

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هنأ عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن الجديد، على الثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.
جاء ذلك، خلال استقبال عبدالله محمد بن معضد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، لعيسى هلال الحزامي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد في مقر النادي.
ورفع الحضور أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الثقة الغالية، ومباركته ودعمه اللا محدود للرياضة والرياضيين.
وأكد عيسى هلال الحزامي، أن رياضة سباقات الهجن تأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لتطوير هذه الرياضة التي تمثل مورث الأجداد والآباء، كما أنه يحرص بشكل مستمر على تطوير ميدان الذيد لسباقات الهجن، ليصبح من أفضل الميادين في المنطقة، وبمواصفات عالمية.
ومن جهته، أكد عبدالله محمد بن معضد بن هويدن، خلال الاجتماع، أن أفكار ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أثرت هذه الرياضة على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت بها نقلة نوعية أدت إلى التطور الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية.
وأثنى ابن هويدن على الدور الكبير والملموس لمجلس الشارقة الرياضي، وبجهود رئيسه عيسى هلال الحزامي ومتابعته الدائمة، كما تقدم مجلس الإدارة الجديد، بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق لجهودهم وعطائهم لمسيرة النادي وأهدافهم النبيلة.

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