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الرياضة

لاتسيو يضم ديا

لاتسيو يضم ديا
17 أغسطس 2024 12:06

 
روما (رويترز)

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أعلن لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع الدولي السنغالي بولاي ديا من سالرنيتانا، الذي ودع المسابقة، على سبيل الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء.
وفي حين لم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية، ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن الصفقة تقدر بنحو 12 مليون يورو «13.23 مليون دولار» للمهاجم البالغ 27 عاماً.
وقال لاتسيو في بيان: «سيرتدي ديا القميص رقم 19»، وانضم ديا إلى سالرنيتانا عام 2022 وسجل 22 هدفاً في 52 مباراة، وعانى الإصابة الموسم الماضي، وسجل أربعة أهداف في 17 مباراة.
وتم تكليف المدرب الجديد للاتسيو ماركو باروني، الذي حل محل إيجور تيودور، بإعادة بناء الفريق، بعد أن فقد النادي العديد من اللاعبين البارزين، خاصة في الهجوم.
ورحل المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي الشهر الماضي، بعد ثماني سنوات قضاها مع النادي، كما يفتقد لاتسيو جهود لويس ألبرتو ودايتشي كامادا، وفيليبي أندرسون هذا الموسم.
ويستضيف لاتسيو فريق فينتسيا في أولى مبارياته بالدوري الإيطالي الأحد.

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