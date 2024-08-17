«بناء الأجسام» يحصد «كأس الأبطال» في «غرب آسيا»



مسقط (الاتحاد)



حقق منتخبنا الوطني إنجازاً رائعاً، في مستهل مشاركته في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، والتي تستضيفها عُمان بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة، ونجح لاعبونا خلال منافسات الفيزيك، في نيل كأس بطل الأبطال وبطاقتي احتراف، و5 ميداليات.

وحصد ماهر خليل البدواوي الميدالية الذهبية في الفيزيك فوق 179 سنتمتراً، وكأس بطل الأبطال، وبطاقة الاحتراف، ليكون نجم اليوم الأول.

وأحرز علي الجسمي الميدالية الذهبية في الفيزيك لفئة 173 سنتمتراً، ونال سالم السليماني ذهبية الفيزيك تحت 179 سنتمتراً وبطاقة احتراف.

وفاز عبدالله الختال بالميدالية الفضية في الفيزيك للماستر، وحصل عبدالله البستكي على الميدالية البرونزية للشباب يالفيزيك.

وفي نتائج إيجابية أخرى، حقق عصام الغص المركز الرابع في ماستر فيزيك، وحصل راشد المهيري على المركز السادس في ماسكولار فيزيك، ونال عبدالله حسن جمعة على المركز السادس في فئة فيزيك تحت 176 سنتمتراً.

حضر المنافسات، وشارك في تتويج الأبطال، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ونائبه الدكتور عادل فهيم.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للاعبين الفائزين، وثمن المستويات الفنية والجسمانية المميزة التي قدمها أبناء الإمارات، وسط مشاركة نخبة من الأبطال الدوليين، مؤكداً أنها تعكس المكانة التصاعدية المميزة لبناء الأجسام الإماراتية، وأشاد بجهود زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب، والتي أسفرت عن تقديم اللاعبين مستويات مبهرة، داعياً اللاعبين الحفاظ على جاهزيتهم تمهيداً للمشاركة في البطولات المقبل.

ونال ماهر البدواوي، المُتوج بكأس بطل الأبطال، إعجاباً كبيراً من أوساط البطولة وتشجيعاً الجمهور الذي تجاوز عدة آلاف.

وأهدى البدواوي الإنجاز إلى أسرة الرياضة الإماراتية وعائلته ومدربيه، مؤكداً أن الإنجاز تحقق بدعم الجميع، متمنياً أن يعززه بالفوز ببطولتي آسيا والعالم مستقبلاً.