الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بناء الأجسام» يحصد «كأس الأبطال» في «غرب آسيا»

«بناء الأجسام» يحصد «كأس الأبطال» في «غرب آسيا»
17 أغسطس 2024 13:06

 
مسقط (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»


حقق منتخبنا الوطني إنجازاً رائعاً، في مستهل مشاركته في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، والتي تستضيفها عُمان بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة، ونجح لاعبونا خلال منافسات الفيزيك، في نيل كأس بطل الأبطال وبطاقتي احتراف، و5 ميداليات.
وحصد ماهر خليل البدواوي الميدالية الذهبية في الفيزيك فوق 179 سنتمتراً، وكأس بطل الأبطال، وبطاقة الاحتراف، ليكون نجم اليوم الأول.
وأحرز علي الجسمي الميدالية الذهبية في الفيزيك لفئة 173 سنتمتراً، ونال سالم السليماني ذهبية الفيزيك تحت 179 سنتمتراً وبطاقة احتراف.
وفاز عبدالله الختال بالميدالية الفضية في الفيزيك للماستر، وحصل عبدالله البستكي على الميدالية البرونزية للشباب يالفيزيك.
وفي نتائج إيجابية أخرى، حقق عصام الغص المركز الرابع في ماستر فيزيك، وحصل راشد المهيري على المركز السادس في ماسكولار فيزيك، ونال عبدالله حسن جمعة على المركز السادس في فئة فيزيك تحت 176 سنتمتراً.
حضر المنافسات، وشارك في تتويج الأبطال، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ونائبه الدكتور عادل فهيم.
وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للاعبين الفائزين، وثمن المستويات الفنية والجسمانية المميزة التي قدمها أبناء الإمارات، وسط مشاركة نخبة من الأبطال الدوليين، مؤكداً أنها تعكس المكانة التصاعدية المميزة لبناء الأجسام الإماراتية، وأشاد بجهود زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب، والتي أسفرت عن تقديم اللاعبين مستويات مبهرة، داعياً اللاعبين الحفاظ على جاهزيتهم تمهيداً للمشاركة في البطولات المقبل. 
ونال ماهر البدواوي، المُتوج بكأس بطل الأبطال، إعجاباً كبيراً من أوساط البطولة وتشجيعاً الجمهور الذي تجاوز عدة آلاف.
وأهدى البدواوي الإنجاز إلى أسرة الرياضة الإماراتية وعائلته ومدربيه، مؤكداً أن الإنجاز تحقق بدعم الجميع، متمنياً أن يعززه بالفوز ببطولتي آسيا والعالم مستقبلاً.

الإمارات
عمان
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©