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الرياضة

«أبوظبي الدولي للشطرنج» يتوج الفائزين في «العائلات»

«أبوظبي الدولي للشطرنج» يتوج الفائزين في «العائلات»
17 أغسطس 2024 13:56

 
أبوظبي (وام)

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أعلن نادي أبوظبي للشطرنج نتائج منافسات «الشطرنج العائلي»، ضمن المهرجان الدولي للشطرنج في نسخته الـ 30.
وأقيمت المنافسة لمدة يوم واحد، على النظام السويسري من 7 جولات، ويتشكل كل فريق من لاعبين يمثلون الأبناء وذويهم «الأب أو الأم أو الأخ».
وأحرزت اللقب والميدالية الذهبية، عائلة شارما من الجنسية الهندية برصيد 11 نقطة من 4 مباريات «فوز و3 تعادلات».
وجاءت عائلة يعقوبييف من أوزبكستان، في المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية، بعد أن حصلت على 10 نقاط من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة.
وذهب المركز الثالث والبرونزية إلى فريق عائلة الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسر، وحصل على 10 نقاط من 3 انتصارات و4 تعادلات دون خسارة.
يذكر أن فعاليات البطولة تقام من 15 إلى 25 أغسطس الحالي في فندقي «راديسون بلو»، و«سانت ريجيس - الكورنيش»، بمشاركة أكثر من 2200 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة.
وتتضمن بطولات المهرجان منافسات الأساتذة الدولية، والبطولة المفتوحة A، والبطولة المفتوحة B، والناشئين من 8 سنوات إلى 16 سنة، والشطرنج الخاطف المفتوح للجميع، والشطرنج الخاطف للناشئين، وشطرنج العائلات، وفرق الجاليات، وبطولة الأكاديميات، وبطولة المؤسسات، وبطولة أصحاب الهمم، وبطولة المدارس لكلا الجنسين من 9 سنوات إلى 17 سنة.

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