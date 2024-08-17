«أبوظبي الدولي للشطرنج» يتوج الفائزين في «العائلات»



أبوظبي (وام)



أعلن نادي أبوظبي للشطرنج نتائج منافسات «الشطرنج العائلي»، ضمن المهرجان الدولي للشطرنج في نسخته الـ 30.

وأقيمت المنافسة لمدة يوم واحد، على النظام السويسري من 7 جولات، ويتشكل كل فريق من لاعبين يمثلون الأبناء وذويهم «الأب أو الأم أو الأخ».

وأحرزت اللقب والميدالية الذهبية، عائلة شارما من الجنسية الهندية برصيد 11 نقطة من 4 مباريات «فوز و3 تعادلات».

وجاءت عائلة يعقوبييف من أوزبكستان، في المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية، بعد أن حصلت على 10 نقاط من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة.

وذهب المركز الثالث والبرونزية إلى فريق عائلة الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسر، وحصل على 10 نقاط من 3 انتصارات و4 تعادلات دون خسارة.

يذكر أن فعاليات البطولة تقام من 15 إلى 25 أغسطس الحالي في فندقي «راديسون بلو»، و«سانت ريجيس - الكورنيش»، بمشاركة أكثر من 2200 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة.

وتتضمن بطولات المهرجان منافسات الأساتذة الدولية، والبطولة المفتوحة A، والبطولة المفتوحة B، والناشئين من 8 سنوات إلى 16 سنة، والشطرنج الخاطف المفتوح للجميع، والشطرنج الخاطف للناشئين، وشطرنج العائلات، وفرق الجاليات، وبطولة الأكاديميات، وبطولة المؤسسات، وبطولة أصحاب الهمم، وبطولة المدارس لكلا الجنسين من 9 سنوات إلى 17 سنة.