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الرياضة

«أساسين» يتحدى «مراكب» في كأس الوثبة

«أساسين» يتحدى «مراكب» في كأس الوثبة
17 أغسطس 2024 14:30

 
لندن (الاتحاد)

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يستضيف مضمار ساوثويل الرملي، في ضواحي العاصمة الإنجليزية لندن، مساء الأحد، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس تصنيف 0 70، البالغ إجمالي جوائزه المالية 4 آلاف جنيه إسترليني، برعاية «النسخة 16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.
وتبدو حظوظ الجواد «أساسين» لجاي كيلواي، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندرز، قوية، خاصة أنه حل في المركز الثالث، بفارق 3.75 طول، عن «ريتش بولز بيش» في سباق مربي الإمارات لمسافة الميل، بمضمار لنجفيلد الرملي، مما رفع تصنيفه إلى 72 رطلاً، وسيكون المضمار الرملي، والمسافة البالغة 2800 متر، في مصلحة ابن «عاصي» البالغ من العمر 6 سنوات.
وسيكون «مراكب» للأصايل بلود ستوك ليمتد، بإشراف المدرب الشهير للخيول المهجنة الأصيلة هوجو بالمر، وقيادة جوني بيتس، نداً قوياً، حيث حل في المركز الرابع، وبفارق 2.75 طول عن «أساسين»، ويبلغ تصنيفه 64 رطلاً، وهناك المهرة «فيكتوريا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة تيجان بادجت، الفائزة في السباقات مرة، وحلولها ثانية ثلاث مرات ويبلغ تصنيفها 62 رطلاً.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

مهرجان منصور بن زايد للخيول
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الخيول
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