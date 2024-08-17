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الرياضة

العين يتوصل إلى اتفاق لضم سنابريا

العين يتوصل إلى اتفاق لضم سنابريا
17 أغسطس 2024 14:24

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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توصل العين إلى «اتفاق مبدئي»، مع ماتيو سنابريا «20 عاماً» لاعب وسط لانوس الأرجنتيني، لمدة 4 سنوات، في «صفقة جديدة»، تسهم في تعزيز صفوف «الزعيم» بلاعب وسط مهاري، وتحديداً صناعة اللعب والجناح، ليصبح سنابريا الصفقة الثالثة، بعد سيجوفيا، والمدافع البرتغالي كاردوسو الذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة.
ونجح العين في قطع الطريق على كورينثيانز البرازيلي الذي كان يرغب في ضم اللاعب الأرجنتيني، حيث لعب في الموسم الماضي معاراً إلى سنترال كوردوبا الأرجنتيني لمدة موسم، قبل أن يعود إلى لانوس في يونيو الماضي، علماً أن سانابريا خاض 9 مباريات مع منتخب «التانجو» تحت 20 سنة.

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