«الآسيوي» يضاعف جوائز «النخبة» و«الأبطال 2» خلال 3 سنوات



معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت مصادر صحيفة «الاتحاد»، عن توجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لمضاعفة دخل التسويق والرعايات لبطولات الأندية، خلال 3 سنوات، بعد استحداث النظام الجديد للمسابقات مع الموسم الجاري، والتي تنطلق بالجولة الأولى لـ «دوري أبطال آسيا للنخبة»، و«دوري الأبطال 2» يومي 16 و17 سبتمبر المقبل.

وبحسب الجوائز المالية الحالية، يحصل بطل «دوري أبطال النخبة» في نسختها الأولى هذا الموسم على 44 مليون درهم، أو ما يصل إلى 12 مليون دولار، بينما يحصد بطل «دوري الأبطال 2» حوالي 4 ملايين دولار، أي ما يوازي 15 مليون درهم تقريباً.

وتشير التوقعات داخل أورقة إدارة المسابقات بالاتحاد القاري، إلى أن الشكل الجديد لمسابقات الأندية يسمح بمباريات قوية وتنافسية في الشرق والغرب، فضلاً عن زيادة رقعة مشاركة وظهور الأندية الكبيرة في البطولتين، بعد السماح لأندية الدوريات المحترفة للمشاركة في البطولتين معاً، الأمر الذي يضيف للبطولات بعداً جماهيرياً وإعلامياً، بجانب مكاسب التسويق والرعاية.

وعن تأخر إعلان جدول مباريات «أبطال النخبة»، قررت إدارة المسابقات القارية، تأجيله لمناقشة المزيد من المقترحات والمتطلبات التي قدمتها أندية البطولة، والتي شاركت في ورشة عمل خاصة أقيمت قبل مراسم القرعة، للوقوف على التعديلات اللازمة، قبل انطلاق البطولة، على أن يصدر جدول المباريات خلال الساعات المقبلة.

من جهة أخرى، أشادت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعلامات التجارية الجديدة لمسابقات الأندية، والتي تعكس فجر عصر جديد لمسابقات الأندية بالاتحاد القاري، وهو ما يعكس تطبيق استراتيجية شاملة لتطوير المسابقات خلال الفترة المقبلة.

وحضر عبد الله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، عضو المكتب التنفيذي الآسيوي اجتماعات لجنة التسويق، على هامش حفل قرعة بطولتي «دوري الأبطال 2» و«دوري أبطال النخبة»، بصفته نائباً لرئيس اللجنة، وممثلاً للإمارات، حيث ناقشت اللجنة النجاحات التي تحققت خلال البطولات التي انتهت منافساتها للمنتخبات والأندية الموسم الماضي، لاسيما النسخة الأخيرة من دوري الأبطال التي فاز بها العين، كما ناقشت الإيجابيات التسويقية والجماهيرية ومضاعفة حجم المشاهدات للبطولات القارية، ما يعكس نجاحات استراتيجية اللجنة.

يذكر أن بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي، دخلت عصراً جديداً، مع إقامة قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وكشفت القرعة عن المواجهات المرتقبة بين أفضل 24 نادياً في قارة آسيا، في النسخة الأولى من البطولة القارية المجددة.

وللمرة الأولى يتم تطبيق مرحلة الدوري، والتي تعتبر تغييراً جوهرياً في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي، من خلال إقامة بطولتي دوري يتضمن كل منهما 12 فريقاً في منطقتي الغرب والشرق.

وتقام مباريات مرحلة الدوري بمشاركة 24 نادياً، موزعة على منطقتين للغرب والشرق، من 16 سبتمبر 2024 إلى 19 فبراير 2025، بحيث يتقابل كل فريق مع ثمانية أندية مختلفة، عبر 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في كل دوري إلى دور الـ 16، المقرر إقامة مبارياته في مارس 2025، والذي يتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع، اعتباراً من الدور ربع النهائي، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية من 25 أبريل، ولغاية المباراة النهائية يوم 4 مايو 2025.

ومن خلال القرعة، وبالاعتماد على نظام إلكتروني خاص، تم تحديد المباريات الأربع التي يخوضها كل فريقه على أرضه، والمباريات الأربع الأخرى التي يلعبها خارج ملعبه.