أنشيلوتي: مبابي موهبة غير عادية



مدريد (أ ف ب)



رأى المدرب الإيطالي «الفذ» كارلو أنشيلوتي، أن الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي «موهبة غير عادية، ويجب مساعدته للتأقلم»، وذلك عشية المباراة الأولى لفريقه ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد مضيفه ريال مايوركا.

وقال الإيطالي إن نجم باريس سان جيرمان السابق المنضم إلى ريال هذا الصيف في صفقة انتقال حر «اندمج بشكل جيد جداً في غرفة الملابس، إنه جدي جداً، وصل بتواضع، وبدأ بشكل جيد للغاية (بتسجيله في أول مباراة له في الكأس السوبر الأوروبية ضد أتالانتا الإيطالي)».

وأضاف عن المهاجم الفرنسي الذي تدرب أمام الصحافة لأول مرة منذ وصوله «أنا لا أسأل أي لاعب أبداً عن عدد الأهداف التي يجب أن يسجلها، ما أطلبه من جميع اللاعبين هو تقديم كل ما لديهم للفريق، كل شخص لديه صفاته، إن كانت تكتيكية أو فنية، لكن يجب عليه وضعها في خدمة الفريق».

ورداً على سؤال حول التوقعات الهائلة المحيطة ببطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، أجاب أنشيلوتي «لا أحد يتحدث هنا عن الفوز بالسداسية، بل فقط عن الفوز بالمباريات التي يتعين علينا خوضها»، مضيفاً أن «مع هذا الفريق يمكننا أن نكون منافسين في كافة المسابقات».

وشدد «لا يمكننا التفكير بما سيحدث في مايو (نهاية الموسم)، علينا أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى مايو بأفضل وصع ممكن».

وبعدما حسم الكأس السوبر الأوروبية بفوزه على أتالانتا بطل «يوروبا ليج» بهدفي الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي ومبابي، يبقى أمام ريال خمسة أهداف لتحقيق السداسية في الموسم الجديد، من خلال إحراز الدوري، والكأس الإسبانيين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والكأس السوبر الإسبانية.

ومع إقامة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة بمشاركة 32 فريقاً في بطولة تحتضنها الولايات المتحدة بين 16 يونيو و13 يوليو المقبلين، سيكون ريال أمام موسم طويل وشاق و«لتجنب الإصابات، نقوم بتقييم كيفية منح إجازات فردية للاعبين في بعض الأحيان خلال الموسم»، وفق ما أفاد أنشيلوتي.

وأوضح أن ريال يفكر «بمنحهم أسبوعاً للراحة مع عائلاتهم، لاسيما اللاعبين الدوليين الذين لا يحصلون تقريباً على أي أيام راحة».

ومع ذلك، أكد أن الفريق لن يتغير من الآن وحتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من إصابة الفرنسي إدواردو كامافينجا، واعتزال الألماني توني كروس من دون تعويضه بلاعب آخر.

وقال: «لسنا بحاجة إلى قلب دفاع، لأننا نعتقد أن (النمساوي) دافيد ألابا سوف يتعافى بشكل جيد (من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها الموسم الماضي) وسيعود»، مضيفاً، «لدينا لاعبون شباب مستعدون للعب، ويمكنهم أن يقدموا لنا الكثير».

صحيح أن ريال ضم مبابي والمهاجم البرازيلي الشاب اندريك (18 عاماً)، لكنه خسر الكثير من العناصر المؤثرة والأمر لا يتعلق وحسب بكروس، بل رحل القائد ناتشو إلى القادسية السعودي والمهاجم خوسيلو إلى الغرافة القطري، كما انضم قلب الدفاع الشاب رافا مارين لنابولي الإيطالي، والمهاجم الشاب خوانمي إلى بلد الوليد.