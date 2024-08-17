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الرياضة

«طريد» سان جيرمان يعاوده الحنين إلى ناديه الأول

«طريد» سان جيرمان يعاوده الحنين إلى ناديه الأول
17 أغسطس 2024 17:14

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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في الوقت الذي يواصل فيه باريس سان جيرمان التعاقد مع صفقات جديدة، بناء على طلب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، يسعى أيضاً لـ «تنقية» قوام الفريق، من بعض اللاعبين غير المرغوب في استمرارهم، ويضعهم على قائمة الراحلين، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
وكان سان جيرمان تخلص من عدد غير قليل من لاعبيه هذا الصيف، وعلى رأسهم حارس المرمى الكوستاريكي كيلورنافاس، والظهير لافين كورزاوا، وألكسندر ليتلييه وسيرجيو ريكو، وتشافي سميونز، وريناتو سانشيز، وآخرون، رغم ذلك لا يزال إنريكي يطالب باستبعاد لاعبين آخرين، منهم ميلان سكرينيار، ودانيلو بيريرا، وأيضاً الظهير الأيسر الإسباني الدولي خوان بيرنات «31 عاماً».
وهذا الأخير خوان بيرنات وصل إلى سان جيرمان في 2018، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، ويتأهب حالياً للرحيل، بعد أن خرج منذ فترة طويلة من حسابات وخطط إنريكي الذي طالبه بأن يبحث له عن نادٍ يلعب له، وهو ما يفعله برنات في الوقت الحالي، حيث فتح قناة اتصال بينه وبين فالنسيا الإسباني الذي بدأ فيه مسيرته من مركز التدريب الخاص به والفريق «ب»، ثم الفريق الأول، وتتواصل المفاوضات منذ الجمعة، من أجل التوصل إلى اتفاق.
وكانت إدارة سان جيرمان اقترحت على بيرنات ناديين إسبانيين آخرين، هما جيرونا ولاس بالماس، ولكن اللاعب فضل ناديه القديم فالنسيا.
وذكر موقع فوت ميركاتو، أن ثمة مفاوضات تُجرى بالفعل في الوقت الحالي بين اللاعب وناديه السابق، وإذا ما تمت صفقة انتقاله، ستبعث عن الارتياح عند إدارة سان جيرمان، وأيضاً عند اللاعب شخصياً.
بدأ الإسباني خوان بيرنات، المولود في أول مارس 1993، مسيرته الاحترافية في فالنسيا «ب» موسم 2011- 2012، وإنتقل إلى الفريق الأول حتى 2014 حيث لعب 51 مباراة وسجل هدفاً واحداً، ثم شد الرحال إلى ألمانيا ولعب لبايرن ميونيخ حتى 2018، وسجل 3 أهداف في 76 مباراة، ومنه إلى باريس سان جيرمان حتى 2024.
ولعب بيرنات لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و19و20 و21 سنة، بينما انضم للمنتخب الأول في 2014، ولكنه لم يستمر معه طويلاً.

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