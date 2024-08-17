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الرياضة

الغساني يوقع عقداً مع «وكالة عالمية»

الغساني يوقع عقداً مع «وكالة عالمية»
17 أغسطس 2024 17:18

 

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقع يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي والمنتخب الأول لكرة القدم، عقداً مع وكالة «ويسرمان» العالمية، المتخصصة في إدارة المواهب الرياضية والترفيهية، وبذلك ينضم الغساني «26 عاماً» إلى قائمة متميزة من النجوم التي تدير أعمالهم الوكالة، وتضم أسماءً بارزة مثل فيديريكو فالفيردي، ويستون ماكنيني، وجون ستونز.
يُعد قرار الغساني بالتعاون مع وكالة «ويسرمان» خطوة مهمة في مسيرته المهنية، معززاً موقعه، واحداً من أبرز نجوم كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط، وتجلى ذلك بوضوح من خلال أدائه المتميز مع شباب الأهلي ومنتخب «الأبيض».
وبدورها، تلعب وكالة «ويسرمان» دوراً محورياً في توجيه مراحل مسيرة اللاعب القادمة، وتحقيق طموحه الطويل الأمد، بأن يصبح أول لاعب إماراتي يلعب في كرة القدم الأوروبية.
وأظهر الغساني باستمرار مهاراته والتزامه عنصراً أساسياً في شباب الأهلي ومنتخب الإمارات.
وعزز أداؤه المتميز في البطولات المحلية والدولية سمعته، بوصفه أحد أبرز النجوم الواعدة في المنطقة، وأن التعاون مع وكالة «ويسرمان»، المشهورة بخبرتها وشبكتها الواسعة في صناعة الرياضة العالمية، سيكون له تأثير كبير في تحقيق طموحات الغساني وتعزيز مسيرته المهنية.
لطالما كانت مشاركة الغساني في كرة القدم الأوروبية هدفاً دؤوباً يطمح اللاعب إلى تحقيقه، ولفت أداؤه المتميز انتباه أندية عدة، وكان من الواضح قدرته على التألق في ملاعب كرة القدم الأوروبية، مع دعم وكالة «ويسرمان»، من المتوقع أن يتخذ الغساني الخطوة التالية في مسيرته، لاستكشاف الفرص في بعض من أبرز الدوريات والمسابقات الدولية.
وقال الغساني: «متحمس للغاية لبدء فصل جاد مع وكالة «ويسرمان»، إن سجلهم الحافل بالنجاح واهتمامهم بعملائهم يتماشى تماماً مع طموحاتي، وأتطلع إلى العمل معهم لتحقيق أهدافي المستقبلية في اللعب في أوروبا، واكتساب المهارات لمواصلة تقديم الأفضل ومساعدة فريقي ومنتخب بلدي على حد سواء».
تضع وكالة «ويسرمان» نهجاً شاملاً لإدارة مسيرة الغساني، بما في ذلك التفاوض فيما يتعلق بالأمور التعاقد مع اللاعب، وإدارة العلامة التجارية، والتخطيط الاستراتيجي للمسيرة المهنية، وستكون خبرة الوكالة الواسعة في صناعة الرياضة العالمية مفيدة في تحديد وتأمين الفرص التي تتماشى مع أهداف الغساني المهنية.
بينما يبدأ الغساني هذه الرحلة الجديدة مع وكالة «ويسرمان»، يمكن لجماهيره ومؤيديه متابعة نموه وإنجازاته المستمرة على الساحتين المحلية والدولية، ويبقى التزامه بالتميز وحرصه على تمثيل كرة القدم الإماراتية على مستوى عالمي في صميم طموحاته المهنية.

 

 

الإمارات
دبي
شباب الأهلي
يحيى الغساني
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