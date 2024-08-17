كومباني يتغزل في «البايرن»



أولم (د ب أ)



أعرب فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن رضاه بأداء الفريق في أول مباراة رسمية له مديراً فنياً، بينما أعرب اللاعبون عن تعاطفهم مع لاعب الوسط ليون جوريتسكا الذي لم يتواجد في قائمة المباراة، والذي ربما يكون في طريقه للرحيل.

وفاز البايرن في مباراة الدور الأول لكأس ألمانيا برباعية نظيفة على أولم، المنافس بدوري الدرجة الثانية، فيما من المقرر أن يبدأ الفريق مشواره في الدوري «البوندسليجا» بعد أسبوع بمواجهة فولفسبورج.

وقال كومباني، الذي تولى تدريب بايرن خلفاً لتوماس توخيل: «لم يكن أداؤنا رائعاً طوال الوقت، ولكننا لعبنا بنظام، الفوز برباعية نتيجة جيدة، من المهم أن نظهر الطاقة الجيدة، هذا هو الأساس، يجب أن يكون هذا موجوداً».

وقال توماس مولر، الذي وضع بايرن ميونيخ في المقدمة بتسجيله أول هدفين: «إذا نظرت للطريقة التي نعمل بها، بعد الاستحواذ على الكرة، وكيفية فوزنا بالثنائيات، يمكنك أن ترى الفارق مع ما لم ينجح معنا في العام الماضي».

ومع عدم تعرض البايرن لهجمات خطيرة طوال المباراة، كان التركيز مرة أخرى على جوريتسكا، الذي يحيط بمستقبله الغموض، بعد عدم اختياره في مباراة الكأس، رغم أن عقده ممتد حتى 2026.

وقال مولر عن جوريتسكا الذي لم يكن ضمن قائمة المنتخب الألماني في يورو 2024: «لم يكن الوضع سهلاً بالنسبة له، ومازال يتدرب بشكل رائع، ليون واحد منا».

وقال لاعب الوسط جوشوا كيميتش: «أحب أن أكون بجواره في الملعب»، ولكنه أضاف أن القرارات يتخذها مسؤولو النادي.

وشارك جواو بالينيا، المنضم حديثاً للفريق في وقت متأخر من المباراة، ويعد البديل المستقبلي لجوريتسكا في البايرن، الذي يسعى لاستعادة توازنه، بعد الموسم الماضي الذي خرج منه الفريق من دون التتويج بأي لقب.

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي: «هناك بعض الأطراف المهتمة مليار جوريتسكا، ببساطة لأنه أحد اللاعبين الجيدين».

وذكرت تقارير أن أتلتيكو مدريد ونابولي يراقبان جوريتسكا «29 عاماً» الذي يعد من بين أحد اللاعبين الذين يحصلون على رواتب كبيرة في البايرن، بعد المدافعين ماتيس دي ليخت ونصير المزراوي الذين تم بيعهما لمانشستر يونايتد.