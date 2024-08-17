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الرياضة

راموس يغيب عن سان جرمان 3 أشهر

راموس يغيب عن سان جرمان 3 أشهر
17 أغسطس 2024 18:45

باريس (أ ف ب)

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يفتقد باريس سان جيرمان «حامل اللقب» لخدمات مهاجمه البرتغالي جونسالو راموس، إثر إصابة في كاحله الأيسر تعرض لها خلال مواجهة لوهافر في افتتاح الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفقا لما أعلنه نادي العاصمة.
وأوضح سان جيرمان أن البرتغالي كان «ضحية التواء خطير في أربطة الكاحل الأيسر، وهو ما يتطلب عملية جراحية في الأيام المقبلة».
واستُبدل صاحب الرقم 9 في الدقيقة 20، بالدولي الفرنسي راندال كولو مواني الذي تسبب بركلة جزاء سجّل منها هدف فريقه الرابع في نهاية المباراة التي فاز بها سان جيرمان 4-1 على ملعب «أوسيان».
وتُشكّل إصابة راموس الذي التحق بالفريق في الصيف الماضي مقابل نحو 90 مليون يورو (99.28 مليون دولار)، خيبة أمل كبيرة لنادي العاصمة.
وقبل أسبوعين من نهاية فترة الانتقالات الصيفية، قد يميل حامل لقب الدوري الفرنسي الذي كان يعتمد على ثنائية راموس وكولو مواني في خط الهجوم، إلى التعاقد مع مهاجم جديد.
وأعلن النادي عن تعاقده مع الجناح ولاعب الوسط ديزيريه دويه قادماً من رين.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لوهافر
لويس إنريكي
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