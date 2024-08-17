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الرياضة

«سبيشيال ون» عينه على «فاتي» برشلونة

«سبيشيال ون» عينه على «فاتي» برشلونة
17 أغسطس 2024 18:57

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني لفناربخشة التركي، شديد الإعجاب بالنجم الإسباني الشاب إنسو فاتي «21عاماً» لاعب برشلونة، إذ كشفت صحيفة سبورت الكتالونية النقاب عن أن «سبيشيال ون» يضغط بقوة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
وقالت الصحيفة إن «بروفايل» فاتي يتناسب تماماً مع ما يريده مورينيو ومسؤولو النادي التركي، وإن ثمة اتصالات تمت على ما يبدو بين النادي وخورخي مينديش وكيل فاتي، من أجل «جس النبض»، بشأن إمكانية ضم اللاعب على سبيل الإعارة، في الوقت الذي يأمل فيه برشلونة في البيع النهائي، حتى يستفيد من المقابل المادي، في تسوية أزماته المالية، وبوجه خاص تجاوزه «سقف الرواتب».
وأشارت الصحيفة إلى أن إشبيلية الإسباني، يسعى بدوره لضم فاتي، بل ويأمل أن تتم الصفقة بأسرع ما يمكن، وهناك أيضاً أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وولفرهامبتون الإنجليزي. وقالت الصحيفة إن كل الأندية الراغبة في التعاقد مع فاتي تنتظر خلال الأيام القادمة، قرار اللاعب واختياره، وأيضاً موافقة برشلونة على إعارته أو بيعه.
وصادف فاتي حظ سيئ هذا الصيف، حيث بدأ التدريبات مع «البارسا» بصورة جيدة، ولكنه لم يسلم بعدها من الإصابة في قدمه اليمنى، رغم أن الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد كان معجباً بأدائه في البداية، ولكن انتهى أمره بالموافقة على رحيله، ما دفع إدارة «البلاوجرانا» إلى عرضه للبيع.
وكان نفس الحظ السيئ صادف فاتي، عندما كان معاراً الموسم الماضي لبرايتون الإنجليزي، حيث لم يلعب كثيراً بسبب مشاكله العضلية وكثرة إصاباته، وإن كان ظهر بصورة جيدة في المرات القليلة التي لعبها تحت قيادة الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون وقتها، والذي انتقل لتدريب أوليمبيك مارسيليا هذا الصيف.
وكان أنسو فاتي يمني نفسه باستعادة مستواه القديم الذي جعل النادي الكتالوني يمنحه القميص رقم 10 الخاص بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ولكن الإصابات وقفت حائلاً دون استمرار تألقه وإبداعاته.

برشلونة
أنسو فاتي
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