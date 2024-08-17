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الرياضة

ليستر يكرم شكسبير

ليستر يكرم شكسبير
17 أغسطس 2024 19:18

لندن (د ب أ)

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قرر نادي ليستر سيتي تكريم مدربه الراحل كريج شكسبير، قبل المواجهة أمام توتنهام، الاثنين، في افتتاح مشوار الفريقين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان شكسبير يتولى منصب المدرب المساعد لليستر سيتي، خلال حملة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016، قبل أن يتولى منصب المدير الفني بعدها.
وتوفى شكسبير في بداية الشهر الجاري، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وسيرتدي لاعبو الفريقين شارات سوداء، مع وضع باقات الزهور على مقاعد البدلاء، بجانب الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة.
ويأمل ستيف كوبر المدرب الجديد لليستر سيتي أن تسهم هذه الأجواء في رفع الروح المعنوية لفريقه في أول مباراة له منذ الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز عقب الفوز بدوري البطولة الإنجليزية.
وخاض كوبر آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الهزيمة أمام توتنهام 1-2 في ديسمبر الماضي أثناء توليه المسؤولية الفنية لنوتينجهام فورست.
ويدرك كوبر أن المهمة ستكون صعبة في مواجهة توتنهام تحت قيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.
وقال كوبر «إنه فريق جيد حقاً في وجود بعض المراكز الثابتة وأخرى متغيرة».
وأضاف «نلعب على أرضنا، وقد عملنا بجد من أجل العودة لدوري الأضواء، نريد التركيز على ما يمكننا القيام به».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليستر سيتي
توتنهام
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