الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»

كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
17 أغسطس 2024 19:29

 
روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ميلان.. «نقطة» في «الرمق الأخير»!
الإنتر.. «بداية متعثرة»


قال أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، إن على فريقه التحلي بالواقعية، قبل انطلاق موسم 2025-2024، وهي بداية فترة إعادة بناء الفريق.
وتولى كونتي المسؤولية في يونيو الماضي، وذلك بعدما تناوب على تدريب الفريق ثلاثة مدربين مختلفين الموسم الماضي، وذلك بعدما حقق الفريق لقب الدوري في عام 2023 مع لوشيانو سباليتي، لكن نابولي فشل في التأهل للبطولات الأوروبية فيما بعد.
ويرغب كونتي، مدرب إيطاليا والذي فاز بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات مع يوفنتوس والإنتر، إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، في الصبر من جانب نادي نابولي وجماهيره مع دخول الموسم الجديد.
وقال كونتي في حديث مع الصحفيين قبل مواجهة نابولي الأولى في الدوري مع فيرونا، الأحد: «شعارنا هو تقديم 200 % من مجهودنا، من أجل أن نتخطى الحدود، لأنها لحظة حاسمة لنابولي، وقد تحدث رئيس النادي عن إعادة البناء».
وأضاف: «لقد قمت بإجراء عمليات تقييم وأتفق معه بشدة، هناك حاجة لإعادة بناء متكاملة، من البداية للنهاية».
وتابع كونتي: «الفريق الذي يعرض 10 أو 12 لاعباً للبيع، يعني أنه في حالة إعادة بناء وفي تلك الأمور نحتاج للصبر والتواضع».

الدوري الإيطالي
نابولي
أنطونيو كونتي
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©