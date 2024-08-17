كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»



روما (د ب أ)



قال أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، إن على فريقه التحلي بالواقعية، قبل انطلاق موسم 2025-2024، وهي بداية فترة إعادة بناء الفريق.

وتولى كونتي المسؤولية في يونيو الماضي، وذلك بعدما تناوب على تدريب الفريق ثلاثة مدربين مختلفين الموسم الماضي، وذلك بعدما حقق الفريق لقب الدوري في عام 2023 مع لوشيانو سباليتي، لكن نابولي فشل في التأهل للبطولات الأوروبية فيما بعد.

ويرغب كونتي، مدرب إيطاليا والذي فاز بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات مع يوفنتوس والإنتر، إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، في الصبر من جانب نادي نابولي وجماهيره مع دخول الموسم الجديد.

وقال كونتي في حديث مع الصحفيين قبل مواجهة نابولي الأولى في الدوري مع فيرونا، الأحد: «شعارنا هو تقديم 200 % من مجهودنا، من أجل أن نتخطى الحدود، لأنها لحظة حاسمة لنابولي، وقد تحدث رئيس النادي عن إعادة البناء».

وأضاف: «لقد قمت بإجراء عمليات تقييم وأتفق معه بشدة، هناك حاجة لإعادة بناء متكاملة، من البداية للنهاية».

وتابع كونتي: «الفريق الذي يعرض 10 أو 12 لاعباً للبيع، يعني أنه في حالة إعادة بناء وفي تلك الأمور نحتاج للصبر والتواضع».