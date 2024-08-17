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الرياضة

جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»

جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
17 أغسطس 2024 19:32

لندن (د ب أ)

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بدأ جيمس ميلنر موسمه رقم 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حينما تواجد في التشكيل الأساسي لبرايتون أمام إيفرتون، في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة. ويبلغ ميلنر من العمر 38 عاماً، وهو أكبر من فابيان هورزيلر، المدير الفني للفريق، بسبعة أعوام، كما أنه شارك في المسابقة للمرة الأولى عام 2002، حينما كان لاعباً في صفوف ليدز.
ودخل ميلنر موسمه الثاني مع برايتون، وشارك ميلنر في مباراته رقم 636 في الدوري الإنجليزي، بفارق 17 مباراة خلف الرقم القياسي الذي يحمله جاريث باري.
ولعب ميلنر كذلك لأندية نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول.
وتشارك أسطورة مانشستر يونايتد السابق ريان جيجز، الرقم القياسي مع ميلنر حيث شارك في 22 موسما بالدوري الإنجليزي مع فريقه.

الدوري الإنجليزي
جيمس ميلنر
برايتون
إيفرتون
ليفربول
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