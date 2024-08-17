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الرياضة

ميلان يتعاقد مع فوفانا

ميلان يتعاقد مع فوفانا
17 أغسطس 2024 19:35

ميلانو (أ ف ب)

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تعاقد ميلان الإيطالي مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي يوسف فوفانا، قادماً من موناكو، بعقد حتى يونيو 2028، وفقا لما أعلن نادي «الروسونيري».
وبدأ فوفانا البالغ من العمر 25 عاماً مسيرته مع ستراسبورج، قبل الانتقال إلى فريق الإمارة في 2020، علماً أن عقده كان ينتهي في يونيو 2025.
ووفقا للصحافة الإيطالية، سيدفع ثاني ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي مبلغ 22.06 مليون دولار، وهو مبلغ قد يرتفع إلى 27.58 مليون، للحصول على خدمات الدولي الفرنسي الذي شارك بديلاً في ثلاث مباريات في كأس أوروبا 2024.
وسينضم فوفانا في ميلان الذي يشرف على تدريبه البرتغالي باولو فونسيكا، إلى أربعة لاعبين فرنسيين هم حارس المرمى مايك مينيان، المدافعان تيو هرنانديز وبيار كالولو، إضافة إلى لاعب الوسط ياسين عدلي.

 

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