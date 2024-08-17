دانيلو.. إصابة بالغة



لندن (د ب أ)

خرج البرازيلي دانيلو لاعب وسط نوتنجهام فورست على «محفة»، خلال المواجهة أمام بورنموث، في افتتاح مشوار الفريقين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبدو وأنه تعرض لإصابة بالغة في ساقه اليسرى.

وتمت الإحاطة باللاعب البرازيلي أثناء تلقيه العلاج، عقب سقوطه بشكل غريب أثناء التحام مع أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث في الدقيقة السابعة من المباراة.

واستدعى الحكم وزملاء دانيلو، الجهاز الطبي على الفور بعد مشاهدة الحالة السيئة للاعب. وجرى نقل اللاعب البرازيلي على محفة بعد نحو ست دقائق من العلاج، وسط تصفيق الجماهير.