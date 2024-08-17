الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دانيلو.. إصابة بالغة

دانيلو.. إصابة بالغة
17 أغسطس 2024 19:38

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دانيلو.. «كسر الكاحل»
احتفالية صلاح بـ«القوس والسهم» حديث الجماهير

خرج البرازيلي دانيلو لاعب وسط نوتنجهام فورست على «محفة»، خلال المواجهة أمام بورنموث، في افتتاح مشوار الفريقين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبدو وأنه تعرض لإصابة بالغة في ساقه اليسرى.
وتمت الإحاطة باللاعب البرازيلي أثناء تلقيه العلاج، عقب سقوطه بشكل غريب أثناء التحام مع أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث في الدقيقة السابعة من المباراة.
واستدعى الحكم وزملاء دانيلو، الجهاز الطبي على الفور بعد مشاهدة الحالة السيئة للاعب. وجرى نقل اللاعب البرازيلي على محفة بعد نحو ست دقائق من العلاج، وسط تصفيق الجماهير.

الدوري الإنجليزي
دانيلو
نوتنجهام
بورنموث
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©