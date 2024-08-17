لايبزج.. «رباعية سهلة»



برلين (أ ف ب)



بلغ لايبزج الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه السهل على حساب مضيفه روت-فايس إيسن من الدرجة الثالثة 4-1.

ووجد لايبزج، بطل الكأس عامي 2022 و2023، نفسه متأخراً بعد دقيقتين من صافرة البداية بهدف الهولندي رامين صافي، قبل أن يدرك البلجيكي لويس أوبندا التعادل (12).

ومنح السلوفيني بنجامين شيشكو التقدم للايبزج في الدقيقة 40، ثم وسّع النرويجي أنتونيو نوسا (84)، والهولندي تشافي سيمونز (88) الفارق تباعاً للضيوف.

ويستقبل لايبزج الذي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ضيفه بوخوم السبت المقبل في افتتاح مبارياته ضمن الدوري الألماني، علماً أنه حلّ رابعاً في الموسم الماضي.