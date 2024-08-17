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الرياضة

شرطة أبوظبي تتوج الفائزين في سباقي الجري والمشي

شرطة أبوظبي تتوج الفائزين في سباقي الجري والمشي
17 أغسطس 2024 20:20

 
أبوظبي (الاتحاد)

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فازت مديرية شرطة الظفرة بالمركز الأول، في سباق الجري للرجال، ومديرية شرطة العين بالمركز الأول في سباق المشي للسيدات، ضمن بطولة درع مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي موسم 2023-2024، والذي تضمن 4400 متر جرياً، في بطولة الرجال، وبمشاركة 97 لاعباً من المديريات والإدارات التابعة للقطاع، و2200 متر مشياً للسيدات، بمشاركة 46 لاعبة من مختلف إدارات القطاع.
وأشاد العميد مسلم محمد العامري، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة في شرطة أبوظبي، بجهود اللجنة الرياضية بقطاع الأمن الجنائي في تنظيم البطولة، مؤكداً حرص القيادة الشرطية على دعم النشاطات الرياضية، بتنظيم السباقات والبطولات في بيئة تعزز روح التنافس الرياضي بين منتسبيها.
وحازت مديرية شرطة المناطق الخارجية المركز الثاني في سباق الجري للرجال، ومديرية شرطة التحريات والبحث الجنائي المركز الثالث، وكان المركز الرابع لإدارة مسرح الجريمة، وكرَّم الفائزين العميد طارش محمد الكعبي، مدير مركز شرطة بني ياس.
وحصلت مديرية شرطة العاصمة على المركز الثاني، في بطولة المشي للسيدات، وحازت إدارة مسرح الجريمة المركز الثالث بالبطولة، وكرَّم الفائزين العقيد حسين حميد الجنيبي، مدير إدارة مسرح الجريمة بالإنابة.

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