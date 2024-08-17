العروبة والنصر.. «سلبية»



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



تعادل العروبة والنصر من دون أهداف، في المباراة التي أقيمت على استاد دبا، ضمن ذهاب الدور الأول، لبطولة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم.

ورغم الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين، فإن عدم تركيز المهاجمين حال دون هز الشباك، وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول للنجم علي مبخوت بقميص النصر، لكنه لم يتمكن من التسجيل.

سيطر الحذر على أداء الفريقين، في الشوط الأول، مما أدى إلى ندرة الهجمات الخطرة على المرميين، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، وتسابق المهاجمون في إهدار الفرص أمام المرمى، وأتيحت أخطر فرصة لموسى نداي مهاجم النصر تصدى لها طلال خميس حارس العروبة.