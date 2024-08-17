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الرياضة

بني ياس يتألق أمام دبا الحصن بـ «رباعية»

بني ياس يتألق أمام دبا الحصن بـ «رباعية»
17 أغسطس 2024 20:37

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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استهلّ بني ياس مشواره، في الدور الأول، من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، بالفوز على دبا الحصن 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «السماوي» بالشامخة.
سجل أهداف بني ياس، فواز عوانة في الدقيقة السادسة، وماركوفيتش في الدقيقة 14، ويوسف نياكاتيه في الدقيقة 49، وصامويل سوزا في الدقيقة 87.
فيما سجل هدفي دبا الحصن، فوجافيتش في الدقيقة 12، وأسامة الحدادي في الدقيقة 20.
جاءت المباراة جيدة فنياً، وسيطر «السماوي» على مجريات اللقاء في البداية، وسجل هدفاً مبكراً عن طريق فواز عوانة، فيما بدأ دبا الحصن اللقاء، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 12، واستمر اللعب سجالاً طوال الشوط الأول، وانتهى بالتعادل 2-2، فيما شهد الشوط الثاني أفضلية لبني ياس الذي نجح في العودة والتقدم مجدداً مرتين، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لـ «السماوي» بـ «رباعية» في انطلاقة الموسم.

 

الإمارات
بني ياس
دبا الحصن
مصرف أبوظبي الإسلامي
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