الرجاء يقترب من الدور الثاني في «أبطال أفريقيا»



القاهرة (د ب أ)



اقتنص الرجاء المغربي فوزاً ثميناً من ملعب مضيفه الحرس الوطني من النيجر 2-1، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم صابر بوغرين بهدف للرجاء في الدقيقة 20، ثم تعادل أصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 37، لكن مروان زيلا منح هدف الفوز للفريق المغربي في الدقيقة 77. ووضع فريق يانج أفريكانز التنزاني قدماً في الدور الثاني بفوزه الساحق على مضيفه فيتالو البوروندي 4 -صفر.

افتتح برنس دوبي التسجيل للفريق التنزاني في الدقيقة السادسة، ثم أضاف كلاتوس شاما الهدف الثاني في الدقيقة 67، وتبعه كليمنت مزيزي بالهدف الثالث في الدقيقة 74، وتكفل عزيز كي بتسجيل الهدف الرابع من ضربة جزاء.

وفي باقي مباريات جولة الذهاب من الدور التمهيدي، فاز كينيا كوميرشال بنك الكيني على مضيفه سبورت فيلا الأوغندي 2-1، وأفريكان ستارز الناميبي على جوانينج جالاكسي البوتسواني 1- صفر، وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي على مضيفه ساينت لويس من السيشيل 1 -صفر، وتعادل نجازي بلاتينوم من زيمبابوي مع مانيما انيون الكونغولي سلبياً.