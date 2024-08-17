الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرجاء يقترب من الدور الثاني في «أبطال أفريقيا»

الرجاء يقترب من الدور الثاني في «أبطال أفريقيا»
17 أغسطس 2024 21:51

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
عموتة يكشف مصير «ثنائي النشامى» مع الجزيرة
أصدرها مركز «تريندز».. دراسة توصي بتعزيز التعاون بين دول المغرب العربي في مجال الذكاء الاصطناعي


اقتنص الرجاء المغربي فوزاً ثميناً من ملعب مضيفه الحرس الوطني من النيجر 2-1، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وتقدم صابر بوغرين بهدف للرجاء في الدقيقة 20، ثم تعادل أصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 37، لكن مروان زيلا منح هدف الفوز للفريق المغربي في الدقيقة 77. ووضع فريق يانج أفريكانز التنزاني قدماً في الدور الثاني بفوزه الساحق على مضيفه فيتالو البوروندي 4 -صفر.
افتتح برنس دوبي التسجيل للفريق التنزاني في الدقيقة السادسة، ثم أضاف كلاتوس شاما الهدف الثاني في الدقيقة 67، وتبعه كليمنت مزيزي بالهدف الثالث في الدقيقة 74، وتكفل عزيز كي بتسجيل الهدف الرابع من ضربة جزاء.
وفي باقي مباريات جولة الذهاب من الدور التمهيدي، فاز كينيا كوميرشال بنك الكيني على مضيفه سبورت فيلا الأوغندي 2-1، وأفريكان ستارز الناميبي على جوانينج جالاكسي البوتسواني 1- صفر، وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي على مضيفه ساينت لويس من السيشيل 1 -صفر، وتعادل نجازي بلاتينوم من زيمبابوي مع مانيما انيون الكونغولي سلبياً.

دوري أبطال أفريقيا
المغرب
الرجاء البيضاوي
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©