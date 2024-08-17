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الرياضة

ألكاراز يعتذر عن تحطيم المضرب

ألكاراز يعتذر عن تحطيم المضرب
17 أغسطس 2024 21:58

 
سينسيناتي (أ ف ب)

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ألكاراز يفقد السيطرة على «الغضب»!


اعتذر الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثاً عالمياً، غداة تحطيم مضربه بعد نوبة غضب، خلال خسارته في الدور الثاني أمام الفرنسي جايل مونفيس في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في كرة التنس.
انفجر الإسباني، الفائز بلقبي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون الإنجليزية هذا العام، غاضباً خلال مواجهته الجمعة للفرنسي المخضرم البالغ 37 عاما.
وصف ألكاراز، المصنف ثانياً في الدورة ووصيف البطل العام الماضي، هزيمته 6-4 و6-7 و4-6 بأنها «أسوأ مباراة» في مسيرته.
واستُكملت المباراة من الخميس نتيجة الأمطار التي عطلتها في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية حين كان مونفيس متقدماً 3-1.
لجأ إلى إنستجرام لتهدئة الأجواء، بينما يستعد لتصحيح الأخطاء على أرض الملعب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الساعي للفوز بلقبها للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2022.
كتب ابن الـ21 عاما قائلاً «أريد أن أعتذر عن موقفي (تحطيم المضرب)، لم يكن جيداً، ولا ينبغي أن يحدث هذا على أرض الملعب».
وتابع «أنا إنسان، لقد انهارت الأعصاب وأحيانا يكون من الصعب جداً السيطرة عليها عندما يكون هناك كل هذا التوتر، سأعمل على عدم حدوث ذلك مرة أخرى».
ويأتي خروج الإسباني الذي أعفي من الدور الأول، مباشرة بعد خسارته نهائي مسابقة فردي الرجال في أولمبياد باريس أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي قرر عدم الدفاع عن لقبه في سينسيناتي.

التنس
كارلوس ألكاراز
نوفاك ديوكوفيتش
سينسيناتي
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