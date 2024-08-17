دانيلو.. «كسر الكاحل»



لندن (د ب أ)



تعرض البرازيلي دانيلو، لاعب وسط نوتنجهام فورست، لكسر في الكاحل الأيسر، خلال المواجهة أمام بورنموث، في افتتاح مشوار الفريقين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأُحِيط باللاعب البرازيلي في أثناء تلقيه العلاج، عقب سقوطه بشكل غريب، في أثناء التحام مع أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، في الدقيقة السابعة من المباراة.

واستدعى الحكم وزملاء دانيلو، الجهاز الطبي على الفور، بعد مشاهدة الحالة السيئة للاعب. وجرى نقل اللاعب البرازيلي على محفة بعد نحو ست دقائق من العلاج، وسط تصفيق الجماهير.

وقال نونو اسبيريتو سانتو، المدير الفني لنونتينجهام، بعد المباراة «لقد تلقينا تواً تقرير الطبيب، ما زالت هناك بعض الفحوص، لكنه يعاني كسراً في الكاحل».

وأضاف «الإصابة خطيرة، سنتفقده ليس فقط داخل الملعب، إنه فتى رائع».

وأوضح «أعتقد أنه سيغادر المستشفى، وستُقَيَّم حالته غداً، وبعد غد، الأمر خطير، لكن النبأ الجيد أن حالته مستقرة، إنه يتحدث وواعٍ، لذا هو في حاجة فقط إلى بعض الوقت».