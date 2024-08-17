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الرياضة

الهلال.. «سوبر 5»

الهلال.. «سوبر 5»
17 أغسطس 2024 22:27

 
الرياض (د ب أ)

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نتائج مثمرة


أمطر الهلال شباك منافسه التقليدي النصر، وهزمه بنتيجة 4-1، ليفوز بكأس السوبر السعودي لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
لم يستفد النصر من تقدمه بهدف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44، بل استقبل مرماه أربعة أهداف في غضون 17 دقيقة بالشوط الثاني، ليُتوج الهلال بأول ألقاب الموسم الجديد 2024-2025، ومنح سيرجي سافيتش التعادل للهلال في الدقيقة 55، وسجل مواطنه الصربي ألكسندر متروفيتش «هدفين»، قبل أن يختتم مالكوم دي أوليفييرا الرباعية في الدقائق 63 و69 و72.
وبهذا الفوز العريض حقق الهلال لقب السوبر السعودي للموسم الثاني على التوالي، وللمرة الخامسة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية تتويجاً باللقب، بينما اكتفى النصر باللقب مرتين في عامي 2019 و2020.
وكان الهلال فاز على أهلي جدة بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي بالدور قبل النهائي، بينما صعد النصر للنهائي، بعد فوزه على التعاون بهدفين.

السعودية
الهلال السعودي
النصر
كأس السوبر السعودي
كريستيانو رونالدو
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