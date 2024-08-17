الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإنتر.. «بداية متعثرة»

الإنتر.. «بداية متعثرة»
17 أغسطس 2024 22:48

روما (د ب أ)


استهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بالتعادل أمام مضيفه جنوى بنتيجة 2-2، في افتتاح منافسات الموسم الجديد 2024-2025.
وتقدم أصحاب الأرض بهدف أليساندرو فولياكو في الدقيقة 20، ومنح المهاجم الفرنسي ماركوس تورام التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة 82 سجل تورام الهدف الثاني له ولفريقه، ليتقدم حامل اللقب في النتيجة بتوقيت مثالي، لكن فريق جنوى لم يستسلم، وأدرك التعادل بهدف لاعبه البرازيلي المخضرم جونيور ميسياس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليحصل كل فريق على نقطة.

أخبار ذات صلة
ميلان.. «نقطة» في «الرمق الأخير»!
ميلان يتعاقد مع فوفانا

وفي مباراة أخرى، تعادل بارما مع ضيفه فيورنتينا بنتيجة 1-1، تقدم بارما بهدف دينيس مان في الدقيقة 22، وتعادل كريستيانو بيراجي للضيوف في الدقيقة 75، وأكمل فيورنتينا اللقاء منقوصاً، بعد طرد لاعبه مارين بونجرانشيتش في الدقيقة 83.

 

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
جنوى
فيورنتينا
بارما
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©