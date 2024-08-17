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الرياضة

الشارقة يصدم خورفكان في «الوقت القاتل»

الشارقة يصدم خورفكان في «الوقت القاتل»
17 أغسطس 2024 23:07

مراد المصري (أبوظبي)


حقق الشارقة فوزاً ثميناً على خورفكان 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل عثمان كامارا الهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

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جاءت الأفضلية من «الملك» في الشوط الأول، إلا أن تهديداته على المرمى لم تكن خطيرة، ومنها تسديدة ميلوني من خارج المنطقة في الدقيقة 25، وجاء رد «النسور» بتسديدة من البرازيلي ماتيوس أندراندي، تصدى لها الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 40.
اقترب ألكاسير من افتتاح التسجيل، بتسديدة مزدوجة تصدى لها الحارس أحمد حمدان في المرة الأولى، ثم سددها «مقصية» كان الحارس لها بالمرصاد في الوقت المحتسب بدل الضائع.
هدأ إيقاع اللعب في الشوط الثاني، ورغم محاولة كل فريق اقتناص هدف الفوز، وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي، اقتنص عثمان كامارا هدف الفوز للشارقة، بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 95.

مصرف أبوظبي الإسلامي
الشارقة
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